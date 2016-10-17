يوفنتوس يُحصن نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بعقد جديد

روما ـ كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن اقتراب الأرجنتيني باولو ديبالا من تجديد تعاقده من يوفنتوس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإنه تم الاتفاق على كافة الأمور، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي.

وسيوقع ديبالا على عقد يمتد حتى عام 2021، وسيحصل على راتب سنوي بقيمة 4.5 مليون يورو، بالإضافة للمكافآت.

وقاد ديبالا يوفنتوس، السبت الماضي، للفوز على أودينيزي 2-1، حيث سجل الهدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الكالتشيو.

وقال بيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس حول تجديد عقدي ديبالا وبونوتشي: “هما بالفعل يحصلان على رواتب جيدة، ولكن من الصحيح تقديرهما بشكل أفضل”.

وتابع: “نحن كنا نعمل على التكيف مع عقودهما، من أجل الحفاظ على التوازن في غرف خلع الملابس″.