قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في موقع لـ”أحرار الشام” الإسلامية في ريف إدلب شمالي سوريا

دمشق - د ب أ- صرح مصدر إعلامي مقرب من حركة “أحرار الشام” الإسلامية، بأن سيارة مفخخة استهدفت موقعاً للحركة في ريف إدلب بشمال سوريا ظهر الاثنين .

وقال المصدر، إن “سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في مقر للحركة على أطراف مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي”.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحركة، إضافة إلى تدمير المقر الذي تم استهدافه بشكل شبه كامل.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات بين مقاتلي “جند الأقصى” وحركة أحرار الشام، سيطرت خلالها على كافة مواقع الجند، وأدت الاشتباكات إلى مبايعة جند الأقصى لجبهة “فتح الشام” التي انفصلت مؤخراً عن تنظيم القاعدة.