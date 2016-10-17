راكيتيتش: نيمار سيكون “ميسي الجديد”

لندن ـ توقع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة أن يصبح زميله البرازيلي نيمار أفضل لاعب في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومنذ وصوله الى ملعب نو كامب في يونيو حزيران 2013 سجل نيمار 59 هدفا في نحو 100 مباراة بالدوري الاسباني وفاز بلقبين لدوري الأضواء إضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

كما حصل على المركز الثالث بين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء زميله ميسي وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد في يناير كانون الثاني الماضي.

وأبلغ راكيتيتش صحيفة “التايمز″، “إذا تحدثنا عن الأفضل فهو ليونيل ميسي، نيمار في طريقه لأن يصبح ميسي الجديد.”

وتابع “برشلونة سيفعل أفضل شيء بتجديد التعاقد معه وربما يضع شرطا جزائيا كبيرا جدا قدر الامكان لأنه سيصبح ميسي الجديد بدون شك”.

“سجل قرابة 300 هدف ولا يزال في 24 من عمره، انه لاعب مميز حقا.”

ويعتقد راكيتيتش لاعب منتخب كرواتيا الذي انضم الى برشلونة في يونيو حزيران 2014 ان فترة زميله لويس سواريز مع ليفربول جعلته أكثر مهاجم يهابه الجميع في العالم.

وكان سواريز هداف الدوري الانجليزي الممتاز وحصل على جائزة افضل لاعب في انجلترا مع ليفربول في موسم 2013-2014 وساعد النادي على احتلال المركز الثاني في المسابقة.

وقال راكيتيتش “السنوات التي قضاها في ليفربول كانت مهمة جدا في مسيرة لويس، تحول هناك من لاعب جيد إلى أفضل مهاجم في العالم وانتقل منها للخطوة التالية في برشلونة”.

وتابع “عندما لا يلعب نشعر أن شيئا غريبا يحدث، لويس واحد من اهم اللاعبين في الفريق، وهو شخص محبوب في غرفة الملابس ومن أكثر اللاعبين الذين يحبون المزاح”.