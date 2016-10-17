زيارة مثيرة للجدل لرئيس وزراء المجر في ميونيخ

ميونيخ- د ب أ – يبدأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاثنين، زيارة مثيرة للجدل في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يستقبل البرلمان المحلي لولاية بافاريا جنوبي ألمانيا مساء اليوم رئيس الوزراء المثير للجدل، في ظل انتقادات من المعارضة البافارية.

ويلتقي أوربان خلال تواجده في البرلمان المحلي بميونيخ رئيس حكومة الولاية هورست زيهوفر.

ولا تتعلق زيارة أوربان لبرلمان ولاية بافاريا بحدث يخص البرلمان أو الحكومة المحلية للولاية، بل بدعوة القنصلية المجرية في ميونيخ لتنظيم احتفالية في قاعة البرلمان لإحياء ذكرى الثورة المناهضة للنظام الشيوعي في المجر قبل 60 عاماً، والتي باءت بالفشل.

ومن المقرر أن يلقي أوربان وزيهوفر خطاباً خلال الاحتفالية.

وكانت المعارضة في بافاريا وجهت انتقادات حادة لاستقبال أوربان في البرلمان، حيث وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ممثل يسار الوسط ماركوس ريندرشباخر أوربان بأنه “حاكم مستبد ومدمر لأوروبا”.