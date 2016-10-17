شتاينماير: العملية العسكرية في الموصل ليست سهلة

لوكسمبورج - د ب أ – توقع وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، قتالاً قاسياً في الموصل، آخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، وذلك مع بدء العمليات العسكرية في المنطقة.

وقال شتاينماير الاثنين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: “إنه تحد معقد للغاية، ولن يكون سهلاً”.

وأعرب شتاينماير عن أمله في أن يظل عدد النازحين من الموصل محدوداً.

وأوضح الوزير أنه يدعم تماماً المساعي الرامية إلى طرد التنظيم من الموصل، وقال: “إذا أمكن تحرير الموصل، سيكون ذلك نقطة تحول في القتال ضد داعش في العراق، وسيتيح بالتأكيد فرصاً جديدة أيضاً لاستقرار الكيان العراقي”.