منظمة “أوكسفام” تحذر من أزمة إنسانية مع بدء معركة الموصل

بغداد – الأناضول - حذرت منظمة ” أوكسفام” الدولية للإغاثة، الإثنين، من أزمة إنسانية تلوح في الأفق مع بدء معركة الموصل.

ولفتت المنظمة في بيان اليوم، إلى أن مئات الآلاف من المدنيين قد يتعرضوا لخطر الوقوع في براثن الاشتباكات المسلحة، خلال المعركة.

وطالب أندريس غونزاليس، مدير مكتب منظمة أوكسفام في العراق، في البيان، “الحكومة والأطراف الأخرى المشاركة في القتال، أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المناطق المدنية والبنية التحتية”.

وفي أعقاب بدء العمليات العسكرية لتحرير “الموصل” من تنظيم “الدولة الاسلامية”، حذر غونزاليس من “أزمة إنسانية محتملة، في ثاني أكبر المدن العراقية”، وقال: “ينتظر الأسر الهاربة من العنف والقتل مستقبل مجهول في العراء أو في المخيمات المكتظة”.

وأضاف البيان، أن “العائلات تواجه خيارات صعبة للغاية، وهي: إما البقاء في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة” لتعاني من أعمال عنف واسعة، ونقص شديد في المواد الغذائية، أو الهرب من الاقتتال وسط مخاطر العبوات الناسفة والرصاص”.

ودعا غونزاليس “جميع القوات المسلحة المنخرطة في القتال، إلى تجنب استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المعمورة والمأهولة بالسكان، وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين”.

ولفت البيان الى أن “أوكسفام” بدأت مسبقاً في توسيع نطاق عملياتها الإنسانية في المنطقة، التي تعرف باسم ممر الموصل، لمساعدة أولئك الفارين من القتال، بالمياه النظيفة الصالحة للشرب والمراحيض والبطانيات والمساعدات الحيوية الأخرى.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، الأحد، أن العملية العسكرية التي تم إطلاقها لاستعادة مدينة الموصل تشكل “لحظة حاسمة” في المعركة ضد “الدولة”.

وقال في تصريحات صحافية: “نحن واثقون أن شركاءنا العراقيين سيهزمون عدونا المشترك ويحررون الموصل وبقية العراق من وحشية التنظيم الإرهابي”.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انطلاق عملية تحرير الموصل من تنظيم “الدولة” الإرهابي، وذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة “العراقية” شبه الرسمية.