الحكومة الفلسطينية: لم نتخل عن مسؤوليتنا في قطاع غزة

رام الله - الأناضول – نفت الحكومة الفلسطينية، أن تكون قد تخلت عن مسؤولياتها في قطاع غزة.

وأدان يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة، التي تتخذ من مدينة رام الله مقراً لها، في بيان أصدره الإثنين، اتهامات حركة حماس لها مؤخراً، بتجاهل معاناة غزة.

وقال المحمود:” الحكومة تُخصص ما يقارب نصف الموازنة لقطاع غزة وتبلغ قيمتها 440 مليون شيقل شهرياً (119مليون دولار)، وأنجزت إعمار ما بين 60-70 % مما دمرته الحروب الثلاث التي شنتها اسرائيل على القطاع″.

وأضاف:” الحكومة ما زالت تسابق الزمن من أجل إتمام الإعمار بشكل كامل، رغم العراقيل، والصعوبات (..)”.

وأشار إلى أن الحكومة، “أعادت تأهيل قطاع الكهرباء في غزة، بعد تدميره إثر الحرب الأخيرة، كما تواصل العمل على زيادة كمية الكهرباء”.

وقال:” على صعيد خط الغاز، ومحطة تحلية المياه، التي تبلغ تكلفة إقامتها 592 مليون دولار، تم قطع الخطوات الأكثر صعوبة في هذا الإطار، ولكن الذي يقف حائلاً دون التنفيذ هي العقبات والمعوقات التي تضعها حماس التي ما زالت تمنع استخدام مساحة الأرض المخصصة لإقامة مشروع محطة تحلية المياه”.

وكان القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، قد اتهم أمس، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتجاهل “معاناة غزة، وتبني مواقف معادية لها، والتصرف وكأنه مسؤول في حركة فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية”.