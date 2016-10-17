مفوضية اللاجئين تخشى فرار 100 ألف شخص من الموصل إلى سوريا وتركيا

جنيف - رويترز – قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الاثنين، إن ما يصل إلى مئة ألف عراقي قد يذهبون إلى سوريا وتركيا فراراً من عملية عسكرية عراقية تهدف لانتزاع السيطرة على مدينة الموصل الشمالية من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأطلقت المفوضية مناشدة بتقديم 61 مليون دولار لتوفير خيام ومخيمات وأفران للنازحين داخل العراق والدولتين المجاورتين له.

وأضافت “تخشى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، أن تتسبب الأحداث بالموصل في فرار ما يصل إلى 100 ألف عراقي صوب سوريا وتركيا. تجرى خطط الاستعداد في سوريا لاستقبال ما يصل إلى 90 ألف لاجئ عراقي.”