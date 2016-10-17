ميركل مستعدة للقاء بوتين بشأن أوكرانيا لكنها تنتظر أنباء بحدوث تقدم

برلين - رويترز – قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين، إن ميركل مستعدة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أزمة أوكرانيا لكن لم يتم تحديد موعد بعد وإن هناك حاجة لحدوث تقدم في عملية السلام.

وقال زايبرت “يبقى الوضع هو أن المستشارة مستعدة لمثل هذا الاجتماع إذا لاحت الفرصة لإحراز تقدم.. إذا استطعنا إحراز تقدم بشأن تطبيق اتفاق مينسك لصالح المواطنين في شرق أوكرانيا.”

وأضاف خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة “لا أستطيع إعلان موعد اليوم.”