تقرير: تركيا أرسلت “وفد مصالحة” إلى بغداد

اسطنبول - د ب أ – أفاد تقرير إخباري تركي، بأن الحكومة التركية أرسلت وفداً إلى بغداد الاثنين لإجراء محادثات مع الإدارة العراقية، بهدف إقناع بغداد بإعادة النظر في معارضتها لوجود القوات التركية في شمال البلاد.

ونقلت صحيفة “حرييت دايلي نيوز″ التركية عن مصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، أن الوفد، الذي يترأسه أوميت يالجين نائب وزير الخارجية، ويضم مسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية، سيجري محادثات في بغداد اليوم.

وسيبحث الوفد مهمة ومدة بقاء القوات التركية في معسكر بعشيقة بمحافظة نينوى العراقية. وأضافت المصادر أنه سيجري أيضاً بحث مقترح قدمته أنقرة في السابق لإشراك المعسكر في معركة تحرير المنطقة من تنظيم الدولة الاسلامية.

وشددت المصادر على أن القوات التركية في بعشيقة ليست قتالية وأنها ستتواجد خلال عملية الموصل. ولكنها سترد بنيران المدفعية على أي تهديد من قبل التنظيم للمعسكر أو المنطقة المحيطة به.

من جانبها، أكدت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية الخبر، وقالت إن الوفد “سيناقش التطورات الأخيرة في العراق مع المسؤولين العراقيين”.