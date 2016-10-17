مقتل 5 من قوات البيشمركة في محور الخازر شرق الموصل العراقية

اربيل - د ب أ – قال مصدر في قوات البيشمركة الاثنين، إن خمسة من قوات البيشمركة قتلوا وأصيب آخر في الهجوم الذي شنته قواتهم على تنظيم الدولة في محور الخازر شرقي الموصل العراقية .

وقال المصدر إن”خمسة من قوات البيشمركة قتلوا، وأصيب عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني شالاو كوسرت رسول، خلال الهجوم الذي شنته قوات البيشمركة على مواقع التنظيم في محور الخازر “.

ولم يتطرق المصدر الى خسائر قوات البيشمركة في بقية المحاور.

كانت مصادر اعلنت اليوم أن قوات البيشمركة، باتت على مقربة من ناحية برطلة غرباً وقضاء الحمدانية جنوب شرق برطلة الواقعيين بين خازر ومدينة الموصل، وانها أصبحت على بعد اربعة كيلومترات من مركز قضاء الحمدانية المسيحية.