مصدر عسكري: مقتل 4 من الجيش العراقي في المعارك جنوب الموصل

نينوى - الأناضول - قال مصدر عسكري عراقي، إن 4 من أفراد الجيش قتلوا بينما تعرضت مدرعتان تابعتان له للحرق، الإثنين، في معارك مع تنظيم “الدولة الاسلامية” جنوب مدينة الموصل، شمالي العراق.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الاعلام، أوضح أن القوات العراقية المشاركة في معركة الموصل ضمن محور القيارة تواجه مقاومة شرسة من قبل تنظيم “الدولة” عند حدود قرية الحود، جنوب الموصل.

وأضاف أن القتال مع عناصر التنظيم هناك، المتواصل منذ ساعات عدة، أسفر عن مقتل 4 من أفراد الجيش العراقي، بينهم ضابط برتبة رائد، فضلاً عن حرق مدرعتين تابعتين للجيش.

ولفت إلى أن التنظيم يعتمد على العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والانتحاريين والسيارات المفخخة في إعاقة تقدم القوات المسلحة.

واعتبر أن الوضع العسكري جنوب الموصل صعب للغاية، وحسم المعركة في هذا المحور يحتاج إلى وقت.