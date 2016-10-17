الصدر: حرب الموصل هي معركة الحق مع الباطل

بغداد - د ب أ – وصف رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر الاثنين، معركة تحرير الموصل من سيطرة الدولة الاسلامية بأنها معركة الحق مع الباطل.

وقال الصدر في بيان صحافي،” لا نريد لحرب تحرير الموصل أن تكون بنظر الآخرين حرباً طائفية بين طائفتين أو ما شابه، بل هي حرب حق مع الباطل ولا نريد معونة اي دول اخرى”.

وأضاف” على القوات العراقية الحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي الموصل”.

ودعا الصدر الى تأجيل المظاهرات أمام مقر المحكمة الاتحادية المقرر لها يوم الثلاثاء، والتوجه الى مقر السفارة التركية للاحتجاج ضدهم.