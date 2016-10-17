الجبير: السعودية مستعدة لوقف إطلاق النار في اليمن

لندن - رويترز – قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين، إن السعودية مستعدة للاتفاق على وقف لإطلاق النار في اليمن إذا وافق الحوثيون المدعومون من إيران عليه.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا الأحد، إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في اليمن لإنهاء العنف بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي تحظى بدعم دول خليجية.

وتعرضت الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، لانتقادات شديدة منذ ضربة جوية استهدفت مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء هذا الشهر مما أسفر عن مقتل 140 شخصاً وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فيما قال الحوثيون إن الهجوم أسفر عن سقوط 82 قتيلاً.

وقال الجبير، إن المملكة تحرص بشدة على الالتزام بالقانون الإنساني في الصراع اليمني. وأضاف أن المسؤولين عن قصف مجلس العزاء سيعاقبون وسيتم تعويض الضحايا.

ورداً على سؤال عن عملية لطرد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل العراقية، قال الجبير إن تنظيم الدولة الإسلامية سيخسر الحرب. لكنه أشار إلى أنه يخشى دخول فصائل شيعية مسلحة الموصل وتورطهم في “حمامات دم”.

وفي الشأن السوري قال الجبير إن السعودية تعمل على زيادة تدفق السلاح “للمعارضة السورية المعتدلة” في حلب.