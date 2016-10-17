مصادر: مجلس الوزراء الكويتي يقترح 26 نوفمبر موعداً للانتخابات البرلمانية

الكويت - الأناضول – قالت مصادر حكومية كويتية إن مجلس الوزراء، حدد خلال اجتماعه الأسبوعي الإثنين، تاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

وأوضحت المصادر أن المجلس وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الإقتراع في هذا الموعد.

وأضافت أنه سيتم رفع مشروع المرسوم إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للموافقة عليه.

كان أمير الكويت، أصدر أمس، مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً منتخباً، فضلاً عن 16 من أعضاء الحكومة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن المرسوم الأميري، يأتي في سياق “الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه”.

وقبل أيام، دعا رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إلى حل المجلس، وساق مبررات لذلك، منها أن “المرحلة القادمة فيها تحديات داخلية وخارجية محيطة بنا، وتتطلب فريقاً حكومياً جديداً والعودة إلى صناديق الاقتراع″.

وستكون الانتخابات المزمعة سابع انتخابات تجرى منذ عام 2006 في البلاد؛ وتأتي في وقت تواجه فيها البلاد ضغوطاً اقتصادية شديدة جراء التدهور الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل؛ الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرارات صعبة تضمنت تقليص الدعم عن الوقود، وإلغاء بعض المشروعات التنموية.

وبرلمان الكويت هو الأقدم بين برلمانات دول الخليج العربية، واعتمد الاستقرار السياسي في البلاد في العهود السابقة على التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وبعد إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية بالكويت يحدد وزير الداخلية موعد فتح باب الترشيح للانتخابات.