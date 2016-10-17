الحكومة الصومالية تغلق صحيفة وتعتقل رئيس تحريرها

مقديشو - رويترز – قال اتحاد الصحافيين الصوماليين الأحد، إن قوات الأمن الصومالية أغلقت صحيفة واعتقلت رئيس تحريرها في أحدث حملة فيما يقول الصحافيون إنه مناخ من الترهيب.

وقال الاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين، إن ضباط المخابرات اقتحموا مكاتب صحيفة حوج أجال وصادروا أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير واعتقلوا رئيس تحريرها عبدي آدم جوليد مساء السبت.

ولم يتضح السبب في اعتقال جوليد، لكن الاتحاد قال إنها أول مرة تتخذ فيها الحكومة إجراء ضد الصحيفة التي تصدر منذ 1991.

ولم ترد السلطات الصومالية على اتصالات للحصول على تعليق.

وكثيراً ما تقوم قوات الأمن والمسؤولون باعتقال أو تهديد الصحافيين الذين تنطوي تقاريرهم الصحافية على إساءات لهم.