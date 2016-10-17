السعودية تؤكد تمسكها بالتوصل الى حل سلمي للأزمة السورية

الرياض - د ب أ – جددت المملكة العربية السعودية الاثنين، موقفها الثابت من سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ حوالي خمس سنوات والتي قتل خلالها آلاف الاشخاص.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ، في بيانه عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أن المملكة تؤكد على موقفها الثابت من سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة، وفقاً لما تضمنه بيان جنيف 1 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية.

وأوضح وزير الاعلام السعودي أن “المجلس رحب بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها، ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما في حلب في تحدٍ سافر للقانون الدولي والإنساني.”

وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، “أن مجلس الوزراء رحب بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن لبحث الوضع في اليمن، والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وخطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع″.

وكذلك دعوة كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، استناداً إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

وعبر المجلس عن ترحيب المملكة بتحرير بلدة دابق (السورية) من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية” ، مشيداً بما حققه الجيش السوري الحر مدعوما بالقوات التركية ضمن عمليات “درع الفرات ” من انتصار على التنظيم ، مما يعد خطوة مهمة في طريق دحر الإرهاب.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها لهجوم المليشيات الحوثية ضد المدمرة (ماسون) التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يعرض الملاحة الدولية للخطر ، وكذلك مهاجمة سفينة الإغاثة الإماراتية ، واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في القرى الحدودية للمملكة، وإطلاق الصواريخ تجاه أراضي المملكة.

كما أدان المجلس الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من محافظة شمال سيناء بمصر ، وفي ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا ، وفي بغداد بالعراق، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتأكيد رفض المملكة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدماً التعازي لأسر الضحايا في تلك الدول ، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد مجلس الوزراء تأييد السعودية لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030 الذي عُقد في العاصمة التايلندية ، واستعداد المملكة للمشاركة بفاعلية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ.