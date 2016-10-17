وكالة عن لافروف: من الممكن مواصلة المحادثات بشأن سوريا على غرار لوزان

موسكو - رويترز – نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي قوله الاثنين، إن روسيا تعتقد أن محادثات السلام السورية يمكن أن تستمر على غرار محادثات لوزان.

واستضاف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظيره الروسي سيرجي لافروف، ووزراء خارجية سبع دول في المنطقة من إيران والعراق والسعودية وتركيا وقطر والأردن ومصر في لوزان يوم السبت.

وعقد الاجتماع بعد أسابيع من انهيار وقف إطلاق نار أبرم بشق الأنفس بوساطة أمريكية-روسية في خطة اعتبرها الكثيرون آخر أمل للسلام في هذا العام. وانتهت المحادثات دون تحقيق انفراجة.