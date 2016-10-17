الحكومة الأردنية تأمل في إنجاز تحرير الموصل بأسرع وقت لحماية أهلها

عمان- د ب أ- أعرب الأردن عن أمله في أن تشكل معركة تحرير الموصل، التي انطلقت الاثنين، “نموذجا للإرادة والتحالف في مواجهة الإرهاب”.

ووصف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في، بيان، “عصابة داعش الإرهابية” بأنها “تمثل واحدة من أبشع الصور التي شهدتها الإنسانية في القتل وإشاعة الفوضى وتشويه الدين والحضارة”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عنه القول إن “تحرير الموصل من عصابة داعش الإرهابية سيشكل مرحلة حاسمة في القضاء على هذه العصابة في العراق الشقيق، وسيشجع على اجتثاثها في كافة أماكن تواجدها”.

وأعرب “عن الأمل في إنجاز هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة لئلا يعاني أهل الموصل لمدة أطول، فهم يعانون من بطش وتنكيل العصابة الإرهابية منذ أكثر من عامين”.