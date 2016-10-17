وزير الداخلية اللبناني: لا إمكانية لدخول نازحين جدد إلى لبنان

بيروت- د ب أ- أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق الاثنين أنه لاتوجد هناك إمكانية لدخول نازحين جدد إلى لبنان.

جاءت تصريحات المشنوق جاءت خلال لقائه مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي ت. كليمنتس.

وقال مصدر رسمي لبناني إن المشنوق أكد خلال اللقاء على عدم إمكانية دخول نازحين جدد إلى لبنان من جراء العمليات العسكرية في الموصل ذلك أن قرارات الحكومة اللبنانية واضحة لجهة وقف دخول نازحين جدد إلى لبنان إلا في الحالات الانسانية الاستثنائية.

وأضاف المشنوق أن “حدود كردستان وتركيا أقرب من الحدود اللبنانية”.

وتم البحث خلال اللقاء، بحسب المصدر “في أوضاع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة والعبء الإقتصادي والإجتماعي عليها، في حضور ممثلة المفوضية العليا في لبنان ميراي جيرار و دومينيك طعمة”.

وأشار المشنوق إلى أن “الحكومة اللبنانية تعمل ما في قدرتها لمواجهة هذه الاعباء، وشدد على ضرورة قيام الجهات المانحة بتوفير المساعدة الى القطاعات الحياتية والخدماتية الاساسية، من خلال دعم استراتيجيات وبرامج الحكومة اللبنانية الموضوعة في هذا الاطار، وعدم حصر الدعم بالمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني”.

وتابع المصدر أن كليمنتس ثمّنت “جهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في كيفية التعاطي مع أزمة النازحين”.

وقالت كليمنتس بعد اللقاء “جئت الى لبنان للمرة الأولى منذ عامين وأنا سعيدة جدا لزيارته مجددا، وذلك لبحث ما يمكن تقديمه لمساعدة حكومة لبنان وشعبه في الأعباء الكبيرة التي يتحملوها في استضافتهم للاجئين السوريين، والتي تشكل أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأبدت استعداد الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين الكامل للمساهمة في مساعدة لبنان في تحمل هذه الاعباء.

وأضافت “هذا وقت أساسي للمساهمة في مساعدة لبنان ووقت أساسي لإبداء شكر المجتمع الدولي للحكومة اللبنانية وللشعب اللبناني على تحمله هذه الأعباء”.