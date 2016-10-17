حزب الله ينفي تقارير عن انفجار سيارة ملغومة في جنوب دمشق

بيروت- رويترز- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سيارة ملغومة انفجرت الاثنين في منطقة بجنوب دمشق حيث يوجد مزار شيعي لكن تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله نفى وقوع الانفجار.

وقال المرصد الذي يقع مقره في بريطانيا إن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش يديرها الجيش السوري وحلفاؤه ومنهم مقاتلون من حزب الله ومن فصائل شيعية أخرى.

ولم تذع وسائل الإعلام الرسمية نبأ الانفجار رغم أنها تنشر في العادة أخبار الهجمات التي تقع في المناطق الخاضعة للحكومة.

وشهدت المنطقة تفجيرات مميتة عدة مرات هذا العام أقربها هجوم في يونيو حزيران أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وقال المرصد إن التقارير الأولية تشير إلى سقوط ضحايا في الهجوم الاثنين لكن ليس بينهم مدنيون.