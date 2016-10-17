بارزاني يتحدث عن تنسيق “رائع″ مع الجيش العراقي في معركة الموصل

اربيل- أ ف ب- وصف مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق بـ”الرائع″ التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البشمركة عبر القتال جنبا إلى جنب لاستعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية.

قال بارزاني خلال مؤتمر صحافي الاثنين في منطقة خازر على بعد حوالى 40 كلم من الموصل بحضور قادة من الجيش والبشمركة “اليوم تاريخي ونقلة نوعية في تعاون قوات البشمركة والجيش العراقي للوصول إلى اتفاق لتحرير الموصل”.

وتابع ان “التنسيق رائع وجيد وهي رسالة تحمل معاني كثيرة بان العدو سيتقهقر بسرعة امام هذاالتعاون بين بغداد واربيل”.

واكد أن “هذا التعاون سيستمر إلى حين القضاء على الارهاب “.

واضاف الزعيم الكردي “حتى الان تم تحرير أكثر من 200 كلم مربع في المرحلة الاولى التي بدأت في شمال وشرق وجنوب مدينة الموصل”.

وقال “انها المرة الاولى التي تختلط فيها دماء البشمركة والجيش في محاربة الارهاب (…) سيعتبر درسا جيدا لكي نعالج مشاكلنا بروح اخوية”.

وكانت أجواء من عدم الثقة تسود بين بغداد واربيل بخصوص استعادة الموصل بسبب مطالبة الاكراد ضم مناطق متنازع عليها في محافظة نينوى إلى الاقليم.

وبالنسبة لمشاركة تركيا التي تدرب قوات في قاعدة بعشيقة قرب الموصل، قال بارزاني “يجب التوصل الى تفاهم بين بغداد وانقرة”.

وازدادت حدة التوتر بين العراق وتركيا حيث دعت بغداد انقرة مرارا إلى سحب قواتها من القاعدة الواقع شمال شرق الموصل.