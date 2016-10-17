موسكو تعلن هدنة انسانية في حلب لمدة 8 ساعات الخميس

موسكو ـ أ ف ب ـ اعلنت روسيا الاثنين ان قواتها وقوات النظام السوري ستوقف عمليات القصف لمدة 8 ساعات الخميس في مدينة حلب وذلك ضمن اطار “هدنة انسانية”، وسط انتقادات لحملة القصف الكثيفة على المدينة.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الاركان العامة في مؤتمر صحافي “ستكون هناك هدنة انسانية في 20 تشرين الاول/اكتوبر في مدينة حلب من الساعة 8:00 صباحا حتى 16:00″ بالتوقيت المحلي (05,00 الى 13,00 ت غ).

واضاف ان “القوات الروسية والسورية ستوقف خلال هذه الفترة الغارات الجوية والهجمات الاخرى”.

واضاف ان موسكو ودمشق اتخذتا القرار “في المقام الاول من اجل السماح للمدنيين بمغادرة (المدينة) بحرية تامة، ولاجلاء المرضى والجرحى، وانسحاب المسلحين”.

واوضح انه سيتم لذلك فتح ممرين احدهما عبر طريق الكاستيلو الخميس لانسحاب المقاتلين وستة ممرات انسانية اخرى لاجلاء المدنيين.

وقال ان الجيش الروسي “مستعد لوقف اطلاق النار في اي وقت عند تلقيه الطلب من المنظمات الانسانية لضمان دخول الطاقم الطبي الى المدني بدون عراقيل”.

واضاف ان المبادرة تاتي فيما تواصل روسيا والامم المتحدة “والدول ذات النفوذ” عملها على خطة لدفع جهاديي جبهة فتح الشام، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة وتعتبر فرع تنظيم القاعدة في سوريا، للخروج من حلب.

وشجب استهداف الفصائل المسلحة بصورة “منظمة” للمدارس والمساجد والاسواق في حلب وقال ان اطلاق النار على هذه الاهداف اوقع “اكثر من 130 قتيلا من الاطفال منذ بداية ايلول/سبتمبر”، وفق حصيلة للجيش الروسي.

وقال الجنرال رودسكوي “هذه الافعال لا تلفت مع ذلك انتباه البلدان الغربية التي لا ترغب لا في رصد جرائم الفصائل المسلحة ولا في اصدار رد فعل ازاءها”.

تسيطر فصائل المعارضة على الاحياء الشرقية في حلب في حين تسيطر القوات السورية على الاحياء الغربية منها.

وتتعرض الاحياء الشرقية التي يعيش فيها نحو 250 الف شخص منذ 22 ايلول/سبتمبر لقصف عنيف، وترد فصائل المعارضة باستهداف الاحياء الغربية.

وخلف النزاع السوري اكثر من 300 الف قتيل منذ اندلاعه في 2011.