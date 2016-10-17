أمير قطر يبحث مع مشعل وهنية الأوضاع الفلسطينية





الدوحة ـ الأناضول ـ استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين(حماس) ونائبه إسماعيل هنية والوفد المرافق.

وتناول الطرفان خلال اللقاء “آخر تطورات الأوضاع في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة”، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

من جانبه أكد أمير قطر على مواقف دولته الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تحقيقا لمطالبها المشروعة لاسيما “دعم ومساندة قطاع غزة في صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم”، وفق تعبير المصدر ذاته.

بدوره أعرب كل من مشعل وهنية؛ بحسب الوكالة، عن شكرهما وتقديرهما لقطر على “دعمها اللا محدود الذي تقدمه للشعب الفلسطيني”، كما ثمنا المواقف الثابتة والمتواصلة للدولة أميرا وحكومة وشعبا في نصرة القضية الفلسطينية.

وكان إسماعيل هنية وصل الدوحة قادماً من مكة في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يحدّد موعد لمغادرته.