وزير ألماني يزور إيران وسيمنس تأمل في صفقة سكك حديدية





برلين- رويترز- قال متحدث باسم وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت اليوم الاثنين إن الوزير سيسافر إلى إيران مع وفد تجاري يوم الجمعة للقاء وزير النقل والصناعة، في حين قال مصدر بالقطاع إن سيمنس ستكون حاضرة.

تتفاوض سيمنس منذ فترة طويلة مع إيران بخصوص عقد لتكنولوجيا السكك الحديدية والقطارات. وتقول مصادر بالصناعة إن الصفقة قد تزيد قيمتها على ملياري يورو (2.25 مليار دولار).

كان وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابرييل زار إيران في بداية الشهر وتلقت سيمنس خلال الزيارة طلبية لبناء أجزاء من 50 عربة قطار.

وترتبط ألمانيا بعلاقات اقتصادية وثيقة مع إيران وتسعى الشركات الألمانية للعمل هناك مجدداً بعد رفع العقوبات.