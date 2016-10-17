﻿وسائل الإعلام المغربية تشن حملة شرسة ضد القاهرة

الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف لا زالت أجواء العلاقات المصرية المغربية غير صافية وملبدة بالغيوم رغم تصريحات وتقارير تتحدث عن الذهاب نحو التهدئة وتصفية آثار مشاركة وفد رسمي من جبهة البوليساريو الأسبوع الماضي في احتفالات رسمية مصرية نظمت في مدينة شرم الشيخ وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأثارت مشاركة وفد صحراوي برئاسة خطري آدوه رئيس برلمان «الجمهورية الصحراوية» التي تشكلها جبهة البوليساريو من جانب واحد، في الاجتماع الذي جرى بين برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي في مدينة شرم الشيخ وهو ما اعتبر استفزازا للمغرب، فيما تنتظر الرباط توضيحات من القاهرة.

وحظي وفد البوليساريو باستقبال رسمي من السلطات المصرية التي نظمت المؤتمر في شرم الشيخ، بعد أن منحت أعضاء الوفد تأشيرات لدخول أراضيها، بمناسبة مرور 150 عاما على انطلاق البرلمان المصري.

وقالت وسائل إعلام الجبهة إن رئيس البرلمان المصري استقبل وفدها على هامش الاحتفالات كما حظي الوفد باستقبال عدد من رؤساء البرلمانات الأفريقية، فيما اجتمع خطري آدوه برئيس البرلمان الأفريقي وبعدد من أعضاء البرلمان المصري والبرلمانات الأفريقية.

وإذا كان مسؤولون مصريون سارعوا للتوضيح والمسؤولون المغاربة لا زالوا يلتزمون الصمت، فإن وسائل الإعلام المغربية، في ظل حملة إعلامية شرسة ضد القاهرة وسياستها، قالت إنه وبعد اتصالات مصرية بالمغرب، من أجل التوضيح، والتأكيد على أن الأمر يتعلق بخطأ، وبأن موقف مصر لم يتغير في خصوص الصحراء.

وقال موقع «هسبرس» إن مصر بموقفها هذا عادت من جديد إلى التعبير عن موقف معاد للمغر. وقال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية، إن موقف مصر «مجانيّ، ويعكس الصورة القزمية التي يفكر بها النظام المصري في رويته الإستراتيجية»، والأمر يتعلق بإشارة سلبية على المغرب أن «يتعامل معها بالندية الكافية، لا سيما أن الجانب المصري قد سبق له أن أظهر موقفا معاديا تجاه المملكة حينما رفض التوقيع على طلب طرد البوليساريو من منظمة الاتحاد الأفريقي»،

ويوضح الشيات «ربما هذه رسالة من مصر، عن طريق معاداة المغرب، إلى دول الخليج التي قررت السنة الماضية خلال القمة الخليجية المغربية ربط مصيرها بقضية الصحراء وأمن المغرب ككل»، قبل أن يزيد: «هذا العداء للمغرب تولد بفعل التباعد بين المحور الخليجي والقاهرة».

وقال موقع «الأيام24» إن مشاركة وفد البوليساريو في مؤتمر برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي أثار قلقا مغربيا وخلف جدلا واسعا على مواقع التواصل ودفع بالكثير من المراقبين إلى الاستغراب من السياسة الخارجية لأرض الكنانة التي تزداد غموضا في الأيام الأخيرة.

واعتبر عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء والقضايا الأفريقية، أن ما قامت به مصر سلوك معاد للوحدة الترابية المغربية، وصيد في المياه العكرة ورجوع عن تعهدات عدم دعم الجماعة الانفصالية كما فعلت سابقا.

واستغرب الفاتحي «كيف أن الجهات الرسمية المغربية لم تعلق على الحدث، كما أن السفير المصري ينفي علمه بأي توتر بين البلدين على هذا المستوى»؟

وأشار عن الربط بين التحرك المصري وعلاقة المغرب بدول الخليج إلى «استقلالية الموقف المغربي عن أي كان مبرزا ما قاله الملك محمد السادس في الخليج من أن المغرب ليس محمية لأحد» وقال إن «مثل هذه الأزمات كان متوقعا باعتبار أن الأزمة السابقة بين الرباط والقاهرة لم يتم تدبيرها على أسس دقيقة جيدة. وأضاف أن «الجميع يحاول رصد معالم عقيدة السياسة الخارجية المصرية الجديدة، خاصة بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في سوريا».

من جهته استهجن مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية مشاركة وفد جبهة البوليساريو في مؤتمر البرلمانات العربية الإفريقية وحمل القيادة المصرية مسؤولية احتمال تردي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأن هذه المشاركة مؤشر على عودة القاهرة، مرة أخرى، إلى اللعب بهذه الورقة في علاقتها مع المغرب بسبب التقارب المغربي الخليجي، بعد أن حدث توتر سابق بين البلدين عقب زيارة وفد مصري إلى مخيمات تندوف وأن مصر تقدم وجهين متناقضين إلى المغرب.

وقال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري إن تواجد وفد من جبهة البوليساريو على الأراضي المصرية تم بشكل «بروتوكولي» حيث إن الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الأفريقي، ولا يمكن للقاهرة أن تمتع الوفد من حضور جلسة البرلمان الأفريقي.

ونفي العرابي – الذي عمل وزيًرا للخارجية في السابق ­ وجود أي توتر في العلاقات بين الرباط والقاهرة على خلفية هذا الحدث، حيث إن المغرب تعلم بدقة موقف مصر من قضية الصحراء، خصوصا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تثار فيها مسألة العلاقات المغربية المصرية على خلفية القضية نفسها، مؤكدا أنه لم تعقد أي لقاءات ثنائية بين البرلمان المصري ووفد الجبهة.

وتذكر وسائل الإعلام المغربية أن مصر امتنعت عن التصويت لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي بعد رغبة المغرب في العودة إلي الاتحاد، وهو القرار الذي امتنعت مصر عن التصويت عليه إلى جانب موريتانيا وتونس، وكان سببا في توتر العلاقات المغربية المصرية. وربطت التقارير بين التقارب المغربي الخليجي، وخصوصا السعودية، والأزمة الأخيرة بين القاهرة والرياض، على اعتبار أن موقف مصر في هذه القضية جاء ردا على التفاهمات بين الرياض والرباط.

وقال العرابي إن هذا الطرح غير صحيح مستندا إلى أن ملف البوليساريو هو ملف قديم، والمناقشات حوله كانت من قبل الأزمة المفتعلة في العلاقات بين الرياض والقاهرة.

وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب المصري، إن البرلمان المصري «لم يوجه أي دعوات رسمية لوفد جبهة البوليساريو للمشاركة في الاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيس البرلمان»، وأن حضور الوفد الصحراوي كان ضمن اجتماعات البرلمان الأفريقي التي تزامن انعقادها مع الاحتفالية المصرية في شرم الشيخ.

وأكد هيكل، المتحدث باسم احتفالية «150 عام برلمان»، أن برلمان بلاده ليست له علاقة بتوجيه الدعوات للمشاركة في اجتماعات البرلمان الأفريقي وفعالياته، مضيفا أن مصر «ما هي إلا دولة مضيفة، ومن يتولى توجيه الدعوات للحضور هو البرلمان الأفريقي نفسه».