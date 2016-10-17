وسائل الإعلام المغربية تشن حملة شرسة ضد القاهرة
بعد استضافتها وفدا للبوليساريو
الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف لا زالت أجواء العلاقات المصرية المغربية غير صافية وملبدة بالغيوم رغم تصريحات وتقارير تتحدث عن الذهاب نحو التهدئة وتصفية آثار مشاركة وفد رسمي من جبهة البوليساريو الأسبوع الماضي في احتفالات رسمية مصرية نظمت في مدينة شرم الشيخ وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأثارت مشاركة وفد صحراوي برئاسة خطري آدوه رئيس برلمان «الجمهورية الصحراوية» التي تشكلها جبهة البوليساريو من جانب واحد، في الاجتماع الذي جرى بين برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي في مدينة شرم الشيخ وهو ما اعتبر استفزازا للمغرب، فيما تنتظر الرباط توضيحات من القاهرة.
وحظي وفد البوليساريو باستقبال رسمي من السلطات المصرية التي نظمت المؤتمر في شرم الشيخ، بعد أن منحت أعضاء الوفد تأشيرات لدخول أراضيها، بمناسبة مرور 150 عاما على انطلاق البرلمان المصري.
وقالت وسائل إعلام الجبهة إن رئيس البرلمان المصري استقبل وفدها على هامش الاحتفالات كما حظي الوفد باستقبال عدد من رؤساء البرلمانات الأفريقية، فيما اجتمع خطري آدوه برئيس البرلمان الأفريقي وبعدد من أعضاء البرلمان المصري والبرلمانات الأفريقية.
وإذا كان مسؤولون مصريون سارعوا للتوضيح والمسؤولون المغاربة لا زالوا يلتزمون الصمت، فإن وسائل الإعلام المغربية، في ظل حملة إعلامية شرسة ضد القاهرة وسياستها، قالت إنه وبعد اتصالات مصرية بالمغرب، من أجل التوضيح، والتأكيد على أن الأمر يتعلق بخطأ، وبأن موقف مصر لم يتغير في خصوص الصحراء.
وقال موقع «هسبرس» إن مصر بموقفها هذا عادت من جديد إلى التعبير عن موقف معاد للمغر. وقال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية، إن موقف مصر «مجانيّ، ويعكس الصورة القزمية التي يفكر بها النظام المصري في رويته الإستراتيجية»، والأمر يتعلق بإشارة سلبية على المغرب أن «يتعامل معها بالندية الكافية، لا سيما أن الجانب المصري قد سبق له أن أظهر موقفا معاديا تجاه المملكة حينما رفض التوقيع على طلب طرد البوليساريو من منظمة الاتحاد الأفريقي»،
ويوضح الشيات «ربما هذه رسالة من مصر، عن طريق معاداة المغرب، إلى دول الخليج التي قررت السنة الماضية خلال القمة الخليجية المغربية ربط مصيرها بقضية الصحراء وأمن المغرب ككل»، قبل أن يزيد: «هذا العداء للمغرب تولد بفعل التباعد بين المحور الخليجي والقاهرة».
وقال موقع «الأيام24» إن مشاركة وفد البوليساريو في مؤتمر برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي أثار قلقا مغربيا وخلف جدلا واسعا على مواقع التواصل ودفع بالكثير من المراقبين إلى الاستغراب من السياسة الخارجية لأرض الكنانة التي تزداد غموضا في الأيام الأخيرة.
واعتبر عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء والقضايا الأفريقية، أن ما قامت به مصر سلوك معاد للوحدة الترابية المغربية، وصيد في المياه العكرة ورجوع عن تعهدات عدم دعم الجماعة الانفصالية كما فعلت سابقا.
واستغرب الفاتحي «كيف أن الجهات الرسمية المغربية لم تعلق على الحدث، كما أن السفير المصري ينفي علمه بأي توتر بين البلدين على هذا المستوى»؟
وأشار عن الربط بين التحرك المصري وعلاقة المغرب بدول الخليج إلى «استقلالية الموقف المغربي عن أي كان مبرزا ما قاله الملك محمد السادس في الخليج من أن المغرب ليس محمية لأحد» وقال إن «مثل هذه الأزمات كان متوقعا باعتبار أن الأزمة السابقة بين الرباط والقاهرة لم يتم تدبيرها على أسس دقيقة جيدة. وأضاف أن «الجميع يحاول رصد معالم عقيدة السياسة الخارجية المصرية الجديدة، خاصة بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في سوريا».
من جهته استهجن مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية مشاركة وفد جبهة البوليساريو في مؤتمر البرلمانات العربية الإفريقية وحمل القيادة المصرية مسؤولية احتمال تردي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأن هذه المشاركة مؤشر على عودة القاهرة، مرة أخرى، إلى اللعب بهذه الورقة في علاقتها مع المغرب بسبب التقارب المغربي الخليجي، بعد أن حدث توتر سابق بين البلدين عقب زيارة وفد مصري إلى مخيمات تندوف وأن مصر تقدم وجهين متناقضين إلى المغرب.
وقال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري إن تواجد وفد من جبهة البوليساريو على الأراضي المصرية تم بشكل «بروتوكولي» حيث إن الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الأفريقي، ولا يمكن للقاهرة أن تمتع الوفد من حضور جلسة البرلمان الأفريقي.
ونفي العرابي – الذي عمل وزيًرا للخارجية في السابق وجود أي توتر في العلاقات بين الرباط والقاهرة على خلفية هذا الحدث، حيث إن المغرب تعلم بدقة موقف مصر من قضية الصحراء، خصوصا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تثار فيها مسألة العلاقات المغربية المصرية على خلفية القضية نفسها، مؤكدا أنه لم تعقد أي لقاءات ثنائية بين البرلمان المصري ووفد الجبهة.
وتذكر وسائل الإعلام المغربية أن مصر امتنعت عن التصويت لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي بعد رغبة المغرب في العودة إلي الاتحاد، وهو القرار الذي امتنعت مصر عن التصويت عليه إلى جانب موريتانيا وتونس، وكان سببا في توتر العلاقات المغربية المصرية. وربطت التقارير بين التقارب المغربي الخليجي، وخصوصا السعودية، والأزمة الأخيرة بين القاهرة والرياض، على اعتبار أن موقف مصر في هذه القضية جاء ردا على التفاهمات بين الرياض والرباط.
وقال العرابي إن هذا الطرح غير صحيح مستندا إلى أن ملف البوليساريو هو ملف قديم، والمناقشات حوله كانت من قبل الأزمة المفتعلة في العلاقات بين الرياض والقاهرة.
وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب المصري، إن البرلمان المصري «لم يوجه أي دعوات رسمية لوفد جبهة البوليساريو للمشاركة في الاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيس البرلمان»، وأن حضور الوفد الصحراوي كان ضمن اجتماعات البرلمان الأفريقي التي تزامن انعقادها مع الاحتفالية المصرية في شرم الشيخ.
وأكد هيكل، المتحدث باسم احتفالية «150 عام برلمان»، أن برلمان بلاده ليست له علاقة بتوجيه الدعوات للمشاركة في اجتماعات البرلمان الأفريقي وفعالياته، مضيفا أن مصر «ما هي إلا دولة مضيفة، ومن يتولى توجيه الدعوات للحضور هو البرلمان الأفريقي نفسه».
بعد استضافتها وفدا للبوليساريو
خزعبلات سياسية وصراخ دون جدوى ، ألم تكن المملكة المغربية نفسها تلتقي بوفود صحراوية من البوليساريو ؟ لعشرات المرات وبدون ضجيج ..
لا أدري لماذا هذه الحساسية المفرطة من شعب يريد حرية وإستقلالاً وإقامة دولة على أراضيه المسلوبة من الشقيق ؟
الحكومة المغربية سكتت عن التصرف المصري بسبب أن العلم الصحراوي لم يتم رفعه مع أعلام الوفود, فقط لاغير !
ما لم تُحل قضية اللاجئين الصحراويين فلن يهنأ المغرب بالصحراء ! ولن يعودوا ما لم تتحرر بلادهم من إحتلال الشقيق
خير الأمور أوسطها – والسياسة فن الممكن – وحل الدولة الإتحادية (الفيدرالية) هو الحل الوسط والممكن لحل هذا النزاع
ولا حول ولا قوة الا بالله
هناك شيء من المبالغة والمزايدة من طرف الصحافة المغربية وبعض المحللين، توضيح الحكومة المصرية ثم ممثل البرلمان المصري كان واضحا وكافيا لطي الملف. كل ما في الأمر هو أن السلطات المصرية تسعى إلى محابات دولة مغاربية منتجة للنفط لضمان تغطية حاجة الشعب المصري الشقيق من الذهب الأسود في حالة إذا ما ساءت العلاقة مع دول الخليج. إذن الغاية من هذه المناورة هو ضمان إستمرار إمداد السوق المصرية بالنفط وبأسعار تفضيلية بما يخدم إقتصاد ومصلحة البلد. العقلاء في المغرب يتفهمون ذلك ويلتمسون الأعذار لأشقائهم في مصر، أما الضجة الإعلامية التي تبعت الإحتفالات الشكلية بالبرلمان الإفريقي فهي مجرد عاصفة في فنجان!!
لا أدري لماذا يسعى البعض للوقيعة بين بلدين شقيقين ، لم نلاحظ أي توثر إلى في بعض المواقع ….؟؟؟ المغرب طلب رد رسمي من مصر على إستقبال الإنفصاليين ومصر أكدت وقوفها إلى جانب المغرب والسلام
طرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي الذي طالبت به المغرب للانضمام الى الاتحاد الافريقي لم يعرض للتصويت ،فكيف تمتنع مصر ، وكيف لدولة غير عضو ان تطلب طرد عضو مؤسس كشرط للانضمام ،والطرح الذي تقدم به المغرب لم يكن ذا صبغة رسمية والموضوع لم يناقش من الاساس فكيف يطرح للتصويت
يبدوا ان الجمهورية الصحراوية وصلت الى قلوب الشعوب العربية و اصبحت تتلقى الدعم المعنوي و التعاطف بعد ان كانت مقبورة و محاصرة في العالم العربي و هذا ما ارق النظام المغربي و اصبح يتخبط بعد ما لم ينجح في شرعنة احتلاله للصحراء الغربية ,الشعوب العربية ادركت ان هناك شعب احتلته دولة عربية و استولت على ارضه و املاكه وثرواته و شردته الى دول الجوار ليصبح لاجئا و ارضه محتلة من طرف المغرب ,الان الامم المتحدة تضغط على المحتل المغربي لينفذ قراراتها و في مرحلة اخرى سيسلط مجلس الامن الحصار على نهب و تصدير ثروات الشعب الصحراوي المنهوبة ,مستقبل عصيب ينتظر المغرب ما لم يطبق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستفتاء و الاستقلال
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- مسينيسا UK.
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- الخزعبلات هي ما اتقوم به المخابرات العسكرية الجزائرية في بلدان منطقة شمال إفريقيا .
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- لقاء المغرب مع ممثي عصابة مفبركة ، شيء .
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- ولقاء مصر عسكر السيسي شيء مختلف .
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- والأهدافمن من تكل اللقائات مختلفة .
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******* وهل يستوي الذين يعلمون والذي يجهلون ؟.*******
المغرب في موقف ضعيف على جميع الاصعدة من القضية الصحراوية فهو مطالب من الامم المتحدة باجراء الاستفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي و نفس المطالب الاروبية و الافريقية و الولايات المتحدة الامريكية فهو لا يملك اي ورقة ضغط على مصر و العكس مصر هي من تملك الضغط و الحجة البينة على المغرب المحتل للصحراء الغربية و تستطيع تركيع المغرب و وضعه عند حده اذا تجاوز الخطوط الحمراء
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- خلال حقبة الرئيسان أنور السادات وحسني مبارك لم تقوم السلطات المصرية بمثل هذا الإستفزازات والمؤامرات ضد المغرب او ضد مجلس التعاون الخليجي او ضد الشعب الفلسطيني والسوري .
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******* بهذه التصرفات والإستفزازت والأخطاء ، وجهل أبسط قواعد اللياقة السياسية ، والأخلاق الدبلوماسية ،ومنطق الأمور ، نظام عسكر السيسي يبرهن على أنه فعلا نظاما غير منسجم مع العصر ********
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- الإحتفال بمناسبة تأسيس ببرلمان لا يعني الضرب تحت الحزام .
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- وبرلمان عصابة الإنفصال ، يمثل من ؟ .
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- اما أن تجهل السلطات المصرية من سيحضر أو لم يحضر في ضيافة شرم الشيخ ، ، فمن نكة العصر المقبل .
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- السيسي كان يعلم جيدا من سيحضر .ووزارة خارجيته لن تقوم أبدا بما سيعُكر أكثر الأجواء العربية لو لم يكون السيسي يعلم .
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- وهو الذي 100 / 100 عمل على حضور الوفد المُدان ، ضدا في المغرب وفي دول مجلس اللتعاون الخليجي ، طبقا لإرادته الجهنمية التي عبر عنها في يالتصويت في مجلس الأمن لصالح بشار الأسد الذي يذبح شعبه منذ سنوات .
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- مبادرة السيسي اللئيمة تدخل في إطار إشارات لتكوين حلف جديد تتزعمه روسيا . والكل لصالح احتلال روسيا وإيران لسوريا .
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- وهذا وقع في اول أسبوع أعادت إيران والمغرب علاقاتها الدبلوماسية بعد 13 سنة جفاء بينهما .
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- السيسي يبتعد رويدا رويداعن التحالف العربي لإرجاع الشرعية للشعب اليمني ، ولحماية الجزيرة العربية من التوغل الشيعي الإيراني .
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-إنه يعمل مقامرة اقتصادية سياسة للإبتزاز الخليج في الرس وفي السكر . هذا لا يليق بأي حال من الأحوال بشعب كشعب مصر . هذا تصرف MAFFIOSI .
الجمهورية الصحراوية اصبحت حقيقة و واقع يدافع عن شعب احتلت ارضه من شقيق و سلبت املاكه و شرد خارج ارضه و يطلب من هذا الشعب ان يكون مغربيا بالقوة و يتنكر لهويته و عاداته و تقاليده و لهجته التي لا يمكن ان تكون مغربية ,البوليزاريو تاسست اثناء الاحتلال الاسباني لمقاومة الاحتلال لما كان المغرب يتفرج و يتعاون مع اسبانيا و يتواطئ مع احتلالها للصحراء الغربية فسلمته الصحراء الغربية مقابل سبتة و مليلة المغربيتين المحتلتين من نفس المستعمر فاقتسمها المغرب مع موريتانيا كالكعة الى نصفين شمالي للمغرب و جنوبي لمويتانيا و منها الكركرات التي يحاول المغرب اليوم اعادة احتلالها بعد انسحاب موريتانيا من استعمار الجزئ الجنوبي للصحراء الغربية الذي اصبح اليوم محرر لصالح البوليزاريو