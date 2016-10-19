﻿مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل يسلط الضوء على الأطفال اللاجئين

الشارقة – رويترز: قالت مؤسسة (فن) الإماراتية المنظمة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل إن الدورة الرابعة للمهرجان والتي ستبدأ الأسبوع المقبل تشهد مشاركة 425 فيلما من 59 دولة تركز في معظمها على حياة الأطفال اللاجئين.

ويقام المهرجان في الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول في كل من قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وصالات سينما (نوفو) وعلى شاشات في الهواء الطلق في كل من واجهة المجاز المائية والقصباء.

وقالت جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة المهرجان في مؤتمر صحافي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة «نشهد في الدورة الرابعة من المهرجان لهذا العام مشاركة 425 فيلما من 59 بلدا مشاركا حيث تتراوح الأفلام بين الأفلام القصيرة والروائية الطويلة التي تتناول مختلف القضايا.»

ومن بين الأفلام المشاركة يتنافس 121 فيلما من 33 دولة على جوائز المهرجان والتي تشمل ثماني فئات هي أفضل فيلم من صنع الأطفال وأفضل فيلم طلابي وأفضل فيلم إماراتي وأفضل فيلم قصير من الخليج وأفضل فيلم عالمي قصير وأفضـل فيلم رسوم متحركة وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيـلم روائي طويـل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المخرج والمنتج شاهين يازادني عضو لجنة تحكيم المهرجان قوله في المؤتمر «سيتم التركيز بشكل خاص هذا العام على أفلام تصور حياة اللاجئين السوريين في لبنان.»

وأضاف «الهدف من عرض هذه الأفلام يكمن في تقديم منبر للمخرجين السوريين والأطفال لإسماع أصواتهم إلى العالم وأيضا تزويدهم بآراء النقاد والمحترفين في هذا المجال.»

ويقام المهرجان بمبادرة من مؤسسة (فن) التابعة لحكومة الشارقة والتي تعنى برعاية المواهب الشابة ودعم تعليم الأطفال والشباب للفنون الإعلامية.