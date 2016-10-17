﻿وزارة التربية التونسية تتحرك لوضع حد للعنف داخل المؤسسات التعليمية

تونس – «القدس العربي»: شهدت المؤسسات التعليمية التونسية مؤخراً حوادث عنف غير مسبوقة تتعلق بالتحرش والاعتداء المتبادل بين الأساتذة والتلاميذ، الأمر الذي دفع وزارة التربية لإطلاق حملة توعية كبرى تحت شعار «لا للعنف في المدرسة» فضلاً عن إيقاف عدد من العاملين في الحقل التربوي عن العمل.

وتوقفت الدروس قبل أيام في أحد المعاهد الثانوية في ولاية صفاقس (جنوب شرق) إثر دخول الاساتذة في إضراب مفتوح احتجاجاً على اصابة زميلهم بجروح في الرأس وتهشيم بلور سيارة زميل آخر من تلاميذ قاموا برشق قاعات الدراسة بالحجارة، فيما قام شقيق تلميذ في ولاية المنستير (شرق) بالاعتداء على مدير مدرسة، بعد الاعتراض على مستوى درجاته في الصف، كما تم إيقاف أحد التلاميذ من قبل قوات الأمن إثر إلقائه لعبوة غاز مسيل للدموع في ساحة مدرسة اعدادية في ولاية منوبة المتاخمة للعاصمة.

غير أن أبرز الحوادث التي أثارت جدلاً كبيراً في البلاد، هي إيقاف مدير مدرسة تحرش بإحدى التلميذات في ولاية «سليانة» (شمال غرب)، حيث قرر وزير التربية ناجي جلول إيقافه عن العمل فيما بدأ القضاء التحقيق معه إثر شكوى من قبل والد الضحية، إضافة إلى قيام تلميذ بطعن معلمته في إحدى مدارس «سليانة.

وأثار الخبران الأخيران موجة استنكار كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمد سعيد (أحمد مستخدمي موقع «فيسبوك») «تلميذ يطعن استاذته ومدير يتحرش بتلميذته، هذه علامات إفلاس المؤسسة التربوية، ولو ان المدير لازال مجرد متهم! ونتمنى ان يكون أسمى من أن يأتي هذه الفعلة!»، فيما طالب مستخدم آخر الحكومة بتشديد العقوبة المتعلقة بجرائم التحرش، مشيراً إلى الأطفال التونسيين يتعرضون يومياً لجرائم تحرش.

فيما كتب مستخدم آخر يُدعى مُعز بن محمد «الشاذ يحفظ ولا يُقاس عليه وأعداء المربين سيجدونها فرصة لتأكيد تشويه سلك التعليم الذي يبقى ابناؤه، رغم بعض الحالات المعزولة التي كانت تقع حتى في زمن بورقيبة، يبقى اشرف قطاع وله الفضل على الناكرين لجميله»، وانتقد مستخدم آخر حالة الانفلات والتسيب داخل المدارس وانتشار المخدرات بين التلاميذ، ولجوء بعض الأولوياء إلى تعنيف مدرسيهم في حال إبدائهم لأية ملاحظات أو لوم تجاه أبنائهم.

وكانت وزارة التربية أطلقت قبل أيام حملة توعوية لمقاومة ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أنها تسعى لـ»إعادة الصبغة التربوية لكل مؤسسات الوزارة وهياكلها خاصة بعد تنامي ظاهرة العنف المدرسي بمختلف أشكاله في السنوات الأخيرة».

وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته مؤخراً أنها سجلت حوالي 10 آلاف حالة عنف لفظي ومادي (بين التلاميذ والمعلمين) داخل المؤسسات التعليمية في بداية العام الدراسي الحالي، وبررت هذه الأرقام المرتفعة بانتشار ظاهرة «العنف الرقمي» فضلا عن «انعدام الاحساس بالانتماء للمؤسسة التربوية وفقدان الشعور باحترام الذات والظروف الاجتماعية والاقتصادية للعائلة وبالتالي للمحيط الذي يعيش فيه التلميذ».