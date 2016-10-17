﻿السودان : ردود أفعال واسعة لقرار إعادة جميع الطلاب الذين تم فصلهم من جامعة الخرطوم

الخرطوم- «القدس العربي» : أثارقرار إعادة جميع الطلاب الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث الأخيرة في جامعة الخرطوم ردود أفعال واسعة على المستويات كافة،واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات حول هذا الموضوع .

وأصدر مدير جامعة الخرطوم البروفيسور أحمد محمد سليمان أمس الأول قراراً بإعادة جميع الطلاب المفصولين الذين لم تتم إعادتهم من قبل في قرار سابق شمل إعادة جزء منهم،وشغلت هذه الأحداث الرأي العام السوداني لفترة طويلة.

وأصدر مدير الجامعة بيانا في الخامس من هذا الشهر اعتبره الكثيرون تمهيدا لواقع جديد بين الإدارة والطلاب وقال فيه «:إننا جاهزون لمزيد من التواصل وسماع آراء أبنائي وبناتي الطلاب، بل إننا محتاجون لذلك ونحن واثقون من تجاوبنا مع كل المبادرات الطلابية لزيادة التواصل والمشاركة الفاعلة مع إدارة الجامعة بالرأي والنصح والعمل وفي إطار ذلك كونت لجنة من كبار الأساتذة الأجلاء لبناء جسر للحور الطلابي الطلابي والحوار الطلابي مع إدارة الجامعة والكليات المختلفة «.

وقال محمد الفكي سليمان،الصحفي بجريدة العرب القطرية وأبرز الناشطين من خريجي الجامعة :»قبل فترة قلت بثقة إن ادراة الجامعة سترجع الطلاب المفصولين مرغمة ولم أكن أعلم الغيب ولكننا ابناء الجامعة ونعرف انها لن تستقر الا بهذا القرار».

وتفاوتت ردود الأفعال حول هذا القرار بين من اعتبره انتصارا كبيرا لإرادة الطلاب وبين من وصف إدارة الجامعة بالحكمة والانحياز لمصلحة الجميع وقال أحد المعلقين مخاطبا الطلاب العائدين :» وأخير نقول لكم تفضلوا وانتم مرفوعي الرأس لأنكم قدمتم مالا يمكن للإنسان ان يقدمه وعلمتونا الكثير والمستحيل».

وقال آخر إن الحقوق لا تمنح بل تؤخذ :»تحية اجلال واحترام للطلاب الذين وقفوا خلف قضية اخوانهم المفصولين حتى عاد الحق إلى أصحابه»ووصف البعض القرار بالحكيم وبأنه صدر في الوقت المناسب ، ومن التعليقات في هذا الاتجاه :»فعلا ادارة رائدة، وقدوة في كل شيء».

وطالب آخرون بإعادة الدكتور عصمت محمود المحاضر في كلية الآداب ،قسم الفلسفة والذي تم فصله بعد تشكيل لجنة تحقيق له على خلفية مناصرته لطلاب الجامعة في الأحداث المتعلقة بعزم السلطات بيع مباني الجامعة.

وبدأت أحداث الجامعة عندما تداول الناس على نطاق واسع خبرا عن ترحيل كليات جامعة الخرطوم من موقعها المميز على ضفة النيل الأزرق إلى ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم ووصفت هذه الخطوة بأنها تمهيد لبيع لأعرق جامعة سودانية.

وتطورت الأحداث بشكل لافت بعد أن نفّذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة وسط الطلاب،وقامت إدارة الجامعة في يوم 3 آيارمايو وبعد إغلاق الجامعة (مجمع الوسط) إلي أجل غير مسمى،بإصدار قرار بفصل 17 طالباً وطالبة تم فصل ستة منهم فصلا نهائياً من الجامعة و احدعشر طالباً وطالبة تم فصلهم لمدة عامين دون عرض أياً منهم على مجلس تحقيق او منحهم حق الدفاع عن أنفسهم.

وأوضحت اللجنة التمهيدية لخريجي جامعة الخرطوم،أن الأحداث التي شهدتها الجامعة أدّت لإعتقال أكثر من ستين طالبا بواسطة الأمن والشرطة ،تم اطلاق سراح بعضهم، وقالت اللجنة أن سبعين طالبا أصيبوا في تلك الأحداث إصابات متفاوتة.

وتعتبر جامعة الخرطوم من الجامعات العريقة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأسست عام 1902م وتعتبر مبانيها من الأثارالتاريخية وتقع الجامعة في مدينة الخرطوم وقد كان إنشائها باسم كلية غوردون التذكارية من قبل اللورد كتشنر أثناء فترة الاستعمار البريطاني في السودان لتخليد ذكرى اللورد غوردون وتحول اسمها إلى جامعة الخرطوم بعد استقلال السودان في عام 1956م.

وتضم الجامعة تسع عشرة كلية وسبعة عشر معهداً ومركزاً للبحث والتدريب، وداراً للطباعة والنشر، بالإضافة إلى مستشفي تعليمي هو مستشفى سوبا الجامعي ومتحفاً علمياً هو متحف التاريخ الطبيعي، ومركزاً للخدمات الطبية والصحية.