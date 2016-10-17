﻿إسرائيل تزعم قيام المقاومة في غزة بإجراء تجربة لصاروخ «بعيد المدى»

غزة – «القدس العربي»: أعلنت إسرائيل أن المقاومة في قطاع غزة أجرت تجربة صاروخية تجاه البحر صباح أمس، في الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال هجمات عدة استهدفت مزارعين وصيادين. وذكرت تقارير إسرائيلية أن عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أجروا تجربة لإطلاق صاروخ «بعيد المدى» في اتجاه البحر من جهة قطاع غزة. وأوضحت أن أصوات انفجارات الصاروخ سمعت في القطاع وفي البلدات الإسرائيلية المحيطة به. وتنفذ المقاومة بين الحين والآخر تجارب صاروخية تجاه البحر، في إطار تطوير قدراتها الصاروخية. وتملك المقاومة صواريخ من صنع محلي، استخدمتها في ضرب مناطق في وسط إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014. وتأتي هذه التجارب في إطار استعدادات المقاومة لأي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل.

إلى ذلك شنت قوات الاحتلال اعتداءات ضد قطاع غزة، واستهدفت زوارق سلاح الحربية قوارب صيد فلسطينية، خلال عملها في منطقة الصيد المسموح بها بحريا والمقدرة بأربعة أميال بحرية، أمام بلدية بيت لاهي.

وحال الهجوم دون مواصلة الصيادين لعملهم اليومي المعتاد، واضطروا للعودة إلى الشاطئ خوفا على حياتهم.

وفي اعتداء آخر، أطلقت عربات إسرائيلية مصفحة النار صوب مزارعين يعملون في منطقة تقع إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال في تلك المنطقة، عمال شركة الكهرباء الذين كانوا يقومون بأعمال صيانة لخطوط الطاقة.

ولم تسفر الهجمات عن وقوع إصابات في صفوف السكان، غير أنها أحدثت حالة من الخوف والهلع.

وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بشن هجمات مماثلة، وتخالف هذه الهجمات اتفاق التهدئة القائم برعاية مصرية، والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.