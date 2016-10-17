﻿الجزائر: النقابات تعلن نجاح الإضراب وتدعو الحكومة إلى التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المبكر

الجزائر – «القدس العربي»: أعلنت النقابات المستقلة في الجزائر التي شرعت في الإضراب لمدة يومين، عن نجاح الإضراب بنسبة كبيرة في معظم ولايات البلاد، مؤكدة إصرارها على الاستمرار في تصعيد حركتها الاحتجاجية، ما لم تستجب الحكومة إلى مطالبها، خاصة ما تعلق بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد المبكر والنسبي، وكذا ضمان القدرة الشرائية للموظفين، وإشراك النقابات في إعداد قانون العمل المطروح على البرلمان للنقاش.

وكانت النقابات قد شلت أمس الاثنين أغلبية المؤسسات التعليمية والصحية عبر كامل أرجاء الوطن، إذ استجاب الكثير من موظفي قطاع التعليم والصحة لدعوات النقابات، رغم محاولات وزيرتي التعليم والعمل من أجل وقف الإضراب.

وقال صالح دزيري الأمين العام لنقابة عمال التعليم والتكوين إن الإضراب يأتي بهدف تحقيق مجموعة مطالب، أولها التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المكر والنسبي، وثانياً إشراك النقابات المستقلة في إعداد وإثراء قانون العمل المطروح على النقاش على البرلمان، وثالثاً حماية القدرة الشرائية للعمال والموظفين من أصحاب الدخل الضعيف والذين يدفعون الفاتورة غالياً، بسبب الزيادات في الأسعار وتدني قيمة الدينار الجزائري، والرفع في الضرائب والجباية، مشدداً على أن الإضراب جاء نتيجة رفض الحكومة الاستجابة إلى الدعوات التي أطلقتها النقابات المستقلة من أجل فتح حوار حقيقي، خاصة أن القرارات التي اتخذت مؤخراً فيما يخص الطبقة الشغيلة، لم تتم استشارة النقابات فيها.

وقال نوفل شيبان الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إن الأرقام المتوفرة في اليوم الأول من الإضراب تشير إلى استجابة واسعة عبر كامل التراب الوطني، مشدداً على أن النقابات سبق أن حذرت الحكومة من مغبة اتخاذ قرارات فردية دون استشارة النقابات، لكن الحكومة لم تستمع ولم تستجب للنقابات، بدليل أنه لما اتخذ قرار الغاء التقاعد المبكر أعربت النقابات عن رفضها للتراجع عن هذا المكسب، وحذرت من دخول مدرسي واجتماعي على وقع الحركات الاحتجاجية.

وأوضح أنه في حال عدم استجابة الحكومة وفتحها لحوار حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين، فإنه لن يبقى أمام النقابات سوى التصعيد.

وعلى جانب آخر وصفت لويزة حنون زعيمة حزب العمال ( تروتسكي) الإضراب بالتاريخي، مشددة على أن الحكومة الحالية تقود البلاد نحو كارثة حقيقية، داعية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل من أجل توقيف هذا السقوط نحو الهاوية، وسحب قانون الميزانية لسنة 2017، والذي ستكون نتائجه كارثية على الجزائر، بحسب زعيمة حزب العمال.

واعتبرت النائب فوزية بن سحنون عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن بعض النقابات مسيسة، وأنها تابعة لأحزاب سياسية، مشيرة إلى أن هذه النقابات تعودت على سياسة لي ذراع الحكومة كلما اقتربت المواعيد الانتخابية.

وأوضحت أن الخاسر الأكبر في هذه الإضرابات هم التلاميذ بالنسبة لقطاع التعليم، والمرضى بالنسبة لقطاع الصحة، مشددة على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إصلاح صندوق التقاعد أكثر من ضرورية لإنقاذ هذا الصندوق من الإفلاس.