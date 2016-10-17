﻿فتح تعلن عن عقد مؤتمرها السابع نهاية الشهر المقبل وعضو في تنفيذية منظمة التحرير يدعو إلى تفعيل هيئاتها

رام الله – «القدس العربي» : أكد فهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للحركة أن فتح تعتزم عقد مؤتمرها السابع العام في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على أن يعقد مؤتمر المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في ديسمبر/ كانون الأول. وشدد في تصريحات للإذاعة الرسمية على جدية العمل من قبل مؤسسات الحركة لانعقاد المؤتمر السابع، مشيرا إلى أنه مع نهاية هذا الأسبوع سنكون قد أنهينا الجزء الأكبر من التحضيرات. وعلمت «القدس العربي» أن التاريخ المطروح لعقد المؤتمر السابع للحركة هو التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وفيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس قال الزعارير إن هناك فرقا بين نائب رئيس فتح وهو مشغول وليس شاغرا ونائب رئيس السلطة الذي لا علاقة لمؤسسات فتح به وليس من اختصاصها.

وكانت شائعات عدة قد سرت في الشارع الفلسطيني حول تغييرات مرتقبة على مستوى القيادة الفلسطينية سواء بخصوص منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية أو استقالة الرئيس محمود عباس وغيرها من الأقاويل. لكن مصدرا في فتح وصف هذه الشائعات بالمغرضة ولا تهدف إلا إلى زعزعة الاستقرار والتدخل في الشأن الفلسطيني، خاصة أن الرئيس عباس يسعى لترتيب البيت الداخلي عبر عقد المؤتمر السابع للحركة نهاية هذا العام لاختيار رئيس للحركة ونائب له وباقي أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري يتلوه عقد المجلس الوطني الفلسطيني لاختيار لجنة تنفيذية جديدة بالتشاور مع باقي فصائل العمل الوطني الشركاء في منظمة التحرير.

واعتبر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الشائعات التي تسري في الشارع الفلسطيني هي أخبار قديمة ومغرضة في محاولة من البعض لإبعاد الرأي العام عن ما يجب علينا مواجهته في الواقع الفلسطيني. وأكد في في تصريحات نقلتها شبكة فلسطين الإخبارية أن أعضاء اللجنة التنفيذية لم يتباحثوا ولم يناقشوا ما طرح ويطرح حول استحداث نائب للرئيس أو استقالة الرئيس أو إجراء تغييرات واسعة في القيادة، مؤكدا أن هذه الأمور هي من شأن المجلس الوطني عندما ينعقد. وقال إنه يجب أن يحدث تغير جوهري في قيادة منظمة التحرير واللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي هذه الهيئات المعطلة التي لا دور لها لكن هذا الموضوع لم يطرح في اللجنة التنفيذية.

وأكد خالد ضرورة الانتهاء من التحضير الجدي لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني ويجب أن يكون مطروحا على جدول أعمالها كل شيء بدءا من الملفات السياسية وانسداد آفاق التسوية وقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والعلاقة مع دولة الاحتلال. وتابع القول إن هناك قرارات اتخذتها اللجنة التنفيذية بشأن هذا الموضوع ولم تر طريقها إلى النور كالمصالحة والعلاقات الوطنية والانقسام إلى جانب إصلاحات ديمقراطية واسعة يجب أن تحدث على هياكل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى أنظمتها كمدخل لإجراء إصلاحات ديمقراطية واسعة على الأوضاع في السلطة الوطنية بتوفير المناخات الوطنية المطلوبة في انتخابات المجالس المحلية والأهم الرئاسية والتشريعية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل لإنهاء الوضع غير المعقول المعاش في منظمة التحرير والسلطة.

واعتبر أن تعطيل تنفيذ قرارات مقاطعة الاحتلال التي أقرها سابقا المجلس المركزي هو مؤشر على خلل جوهري يسود ويطغى على أعمال هيئات منظمة التحرير وطريقة إدارة منظمة التحرير بسياسة التفرد وإدارة الظهر لقرارات الإجماع الوطني وهذا في غير الصالح الوطني الفلسطيني ويجب أن يتوقف.