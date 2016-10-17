﻿في اليوم الوطني لـ «مكافحة تبذير المواد الغذائية» مبادرات لتوعية الفرنسيين بضرورة خفض الهدر الغذائي

باريس ـ «القدس العربي»: بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة تبذير المواد الغذائية في فرنسا الذي يتزامن أيضا مع اليوم العالمي للتغذية في 16 تشرين/ أكتوبر من كل عام، عرفت عدة مدن فرنسية بينها العاصمة باريس تنظيم عدة فعاليات لتوعية المواطنين بضرورة المساهمة والانخراط من أجل محاربة هذه العادة السيئة التي أصبحت آفة تعاني منها كل المجتمعات، خصوصا في الدول الغربية. وقامت بلدية باريس بدعوة نحو ألف وخمسمئة مواطن من أجل تذوق أطعمة وأطباق على يد ثلة من كبار الطهاة في فرنسا وفي العالم، والذين استعملوا خضار وفواكه وموادا غذائية منتهية الصلاحية لكنها صالحة للاستهلاك من أجل تشجيع المواطنين على عدم رمي هذه المواد الغذائية في الأزبال بمجرد فقدانها نضارتها.

وعرفت هذه الفعاليات حضور عدد من السياسيين والجمعيات المدنية، وكذلك عدد من الشركات الصناعية التي انخرطت في البرنامج الوطني لمحاربة التبذير الغذائي. كما تم إعداد في عين المكان عدة ورشات لتعليم الصغار والكبار إعداد أطباق متنوعة من خلال إعادة استعمال وطبخ بقايا أطعمة بدل إلقائها في الأزبال.

وشارك وزير الفلاحة الفرنسي ستيفان لو فول الفعاليات وأعرب عن تفاؤله من الخطوة قائلا «منذ أربع سنوات حقق البرنامج الوطني لمحاربة التبذير نتائج جيدة بعد حملات التوعية الكبيرة التي قمنا بها. ونريد أن ينخرط المواطنون أكثر فأكثر من أجل خفض كلفة تبذير الطعام لأن هذا فيه توفير للمال من الناحية الاقتصادية وفي الوقت نفسه نحافظ على البيئة».

وحسب أرقام رسمية تابعة لمؤسسة البيئة والطاقة الفرنسية، فإن حوالي عشرة ملايين طن من المواد الغذائية يتم رميها في الأزبال سنويا، كما أن معدل الكلفة السنوية للتبذير لكل عائلة فرنسية مكونة من أربعة أشخاص تقدر بــ 400 يورو وهو ما يمثل 16 مليار يورو من الخسائر سنويا، وتساهم بالتلوث بإنتاج 15 مليون طن من مادة الكربون السامة. الأرقام الرسمية تشيرأيضا إلى أن أكثر من نصف المنتجات الغذائية في فرنسا تلقى خلال الدورة الحياتية التي تمر منها، ابتداء من الحقل ثم المحلات التجارية وأخيرا المستهلك. كل طرف من أطراف هذه السلسلة له عادات تساهم بشكل كبير في استشراء ظاهرة التبذير. وحسب أرقام مؤسسة البيئة والطاقة الفرنسية فإن 32 ٪ من المواد الغذائية يتم تبذيرها خلال مرحلة الانتاج، و21 ٪ خلال مرحلة «التحويل» و14 ٪ خلال مرحلة «التوزيع» و33٪ خلال مرحلة «الاستهلاك». كما أن نفس الدراسة تشير إلى أن ثقافة الاستهلاك والانتاج بغرض الربح يدفع المصانع والشركات إلى التخلص من 20٪ إلى 40٪ من المنتجات لأنها لا تتوفر فيها المواصفات الجمالية لجذب المستهلك، كما أن 14٪ من معدل التبذير الغذائي مصدره المطاعم، أي ما يعادل مليون طن من الطعام سنويا. ولتفادي هذه الخسائر فإن فرنسا سنت قانونا في 2011 تجبر من خلاله الفنادق والمطاعم على اقتراح أوعية كرتونية لحمل ما تبقى من الطعام. وقامت بلدية باريس بتوزيع نحو مئة ألف وعاء كرتوني على مختلف المطاعم لتشجيعها على مكافحة التبذير وتشجيع الزبناء على أخذ معهم ما تبقى من الطعام إلى منازلهم.

وتشير الدراسة أيضا أن 50٪ مما يلقى من الطعام مصدره النفايات الغذائية المنزلية ثم إن 15٪ من هذه النفايات تبقى معبأة في معلباتها وهذا يعود بالأساس إلى عدم فهم تواريخ الاستهلاك على المنتجات، وسوء إدارة المخزون وإعداد وحفظ الطعام.

وظهرت في فرنسا خلال السنوات الماضية عدة مبادرات فردية وجمعوية من أجل مكافحة التبذير الغذائي، ويعتبر مطعم «فريغان بوني» في باريس أبرز هذه المبادرات التي عرفت نجاحا وترحيبا كبيرين من طرف المستهلكين والسلطات المحلية الفرنسية على حد سواء، باعتباره أول مطعم في أوروبا لا يستخدم سوى الخضار والمواد الغذائية التي يتم الحصول عليها مجانا باعتبارها غير قابلة للبيع لوجود بعض العيوب فيها لكنها صالحة للاستهلاك لطهي أطباق شهية للزبناء بأثمان بخسة ورمزية. وفي تصريحات لـ»القدس العربي» قال علاء الدين شارني مؤسس وصاحب المطعم إن مبادرته تهدف إلى المساهمة في «توعية المستهلكين بضرورة مكافحة تبذير المواد الغذائية. اتفقنا مع عدد من بائعي الخضار والفواكه في سوق رانجيس في ضواحي باريس )يعتبر أكبر سوق للخضار والفواكه في أوروبا) بتمويننا مجانا بالمواد الغذائية التي يريدون التخلص منها لأنها غير صالحة للبيع لعدم استيفائها كل الشروط والمواصفات الجمالية، ونقوم نحن بإعطائها حياة جديدة في مختلف أطباقنا. باختصار هذه المواد صالحة للاستهلاك وليست صالحة للبيع».

كما ظهرت في 2013 حركة «شباب لصوص» التي انتفضت ضد المحال التجارية الكبرى والأسواق التي تتلف المواد الغذائية التي لم تتمكن من بيعها عوض توزيعها مجانا على المعوزين والفقراء. ويقوم هؤلاء الشباب باقتحام قمامات المحال التجارية ليلا من أجل استرجاع و«سرقة» المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك ومن ثم توزيعها مجانا على مئات المحتاجين.

وكان البرلمان الفرنسي قد صادق في شباط/ فبراير الماضي على قانون يمنع التبذير ويحتوي على مجموعة من الإجراءات لتوعية الفرنسيين بترشيد استهلاكهم للطعام، كما يمنع المحلات التجارية الكبرى والأسواق من إلقاء الطعام الصالح للاستهلاك في الأزبال. ويقضي القانون بتوزيع هذه المواد الغذائية مجانا على الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع الخيري. وبمقتضى هذا القانون وقعت عدة أسواق تجارية ممتازة مثل «أوشون» و«كارفور» اتفاقية مع عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية مثل جمعية «مطاعم القلب» التي وزعت السنة الماضية نحو 130 مليون وجبة ساخنة على الفقراء والمحتاجين، كما يستفيد من الجمعية نحو مليون شخص معوز كل أسبوع بحصولهم على سلة أغذية بكل ما يلزم من مواد أساسية للعيش بكرامة دون اللجوء للسرقة أو التسول.

القانون يهدف أيضا إلى منع كل أشكال التبذير، وضمان استعمال هذه المواد الغذائية فيما يعود بالنفع على المصلحة العامة، وإنزال عقوبات زجرية لمنع إتلاف تلك التي لا تزال صالحة للاستهلاك. كما يتضمن هذا القانون إلزام المؤسسات التعليمية تبني سياسة جديدة تتجلى في تربية الطلبة على عدم التبذير والإسراف. وأطلقت وزارة البيئة الفرنسية في 2014 برنامجا طموحا تحت عنوان «صفر تبذير» على مدى عشر سنوات، من أجل خفض تبذير المواد الغذائية إلى النصف. وجدير بالذكر أن فرنسا تعتبر أول دولة في العالم تسن قانونا لمكافحة التبذير الغذائي، كما أنها تسعى إلى إقناع رئيس المفوضية الأوروبية بتعميم هذه المبادرة في جميع بلدان الاتحاد الأوربي.

وكانت اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ أكدت في أحد تقاريرها السنة الماضية أن خفض الهدر الغذائي من جانب المستهلكين قد يوفر للاقتصاد العالمي ما يناهز 300 مليار دولار سنويا بحلول العام 2030، مشيرة إلى أن ثلث الأغذية المنتجة في العالم يجري التخلص منها في نهاية المطاف. وأفاد التقرير بأن قيمة ما يهدره العالم حاليا من مواد غذائية تقدر بـ400 مليار دولار سنويا، وقد يرتفع الرقم إلى 600 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة في ظل نمو الطبقة الوسطى في البلدان النامية. وفي تقرير آخر للبنك الدولي في عام 2014، لفت إلى أن العالم يهدر ما نسبته 25 إلى 33٪ من الغذاء الذي ينتجه للاستهلاك.