﻿الحكومة الفلسطينية تدعو حماس لإسكات بعض الأصوات وأبو زهري يعلن: المحكمة الدستورية غير شرعية

غزة – «القدس العربي»: تفاقم الخلاف بشكل كبير خلال الساعات الماضية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، في ظل تبادل الاتهامات حول الطرف المعطل لعمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، التي رفضت من جهتها تشكيك حركة حماس في تقديم خدماتها لسكان قطاع غزة.

ونددت الحكومة بتصريحات الناطق باسم حركة حماس، التي قالت إن بعض أطراف حماس تصر على إطلاقها، من خلال تبني «سياسة تضليلية لأبناء شعبنا». وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود إنهم «ينتهجون من خلالها نهجا إنكاريا محمولا على دفع جملة من الاتهامات الباطلة التي تفتقد إلى أدنى درجات المصداقية حول عمل وتوجهات الحكومة، خاصة ما يتصل بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)».

وأشار إلى أن الحكومة التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله تخصص ما يقارب نصف الموازنة لغزة، التي تبلغ 440 مليون شيقل شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 3.8 شيكل)، وأنها أنجزت إعمار ما بين 60 إلى 70 % مما دمرته الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل هناك.

وفي دفاعه عن حكومته قال المحمود إنهم يسابقون الزمن من أجل إتمام الإعمار بشكل كامل، رغم العراقيل، والصعوبات الهائلة التي تواجهها سواء على الأرض، وهو ما تعرفه تلك الأطراف، وحركة حماس جيدا، أو على صعيد المانحين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم المالية كما تم الاتفاق عليه. وذكر أن الحكومة أعادت تأهيل قطاع الكهرباء، وأنها أيضا تواصل العمل على زيادة كمية الكهرباء. ودعا «الإخوة في حماس إلى إسكات تلك الأصوات، والدفع بتلك الأطراف للترفع، والارتقاء إلى مستوى مصلحة أبناء شعبنا، وإلى مستوى المصلحة الوطنية العليا، والمضي قدما في تسخير جميع الجهود، من أجل إنهاء الانقسام الأسود، واستعادة الوحدة الوطنية».

جاء ذلك بعدما اتهم الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، رئيس الحكومة الحمد الله بأنه يتصرف كـ «مسؤول في حركة فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية». وقال إن الحمد الله «يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية لحركة حماس». وأوضح أن حركة فتح انقلبت على التوافق بشأن تشكيلة الحكومة واستبدلت عدداً من وزراء الحكومة بقيادات من فتح، وأن ذلك حولها إلى «حكومة فتحاوية».

وتلا ذلك أن أكد أبو زهري أن حركته لا تعترف بـ «شرعية المحكمة الدستورية»، ووصفها بأنها «مؤسسة فتحاوية شكلها رئيس السلطة محمود عباس من قضاة فتحاويين بعيداً عن التوافق الوطني للهيمنة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني».

وشدد على عدم شرعية أي قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو التعديل عليها من قبل الرئيس عباس «بعيداً عن التوافق الوطني حيث إنه لا يملك أي صلاحية قانونية بعد انتهاء مدة ولايته القانونية».