﻿مختصون: «الحشد الشعبي» لا يملك إمكانيات المواجهة العسكرية مع القوات التركية

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد مختصون عراقيون في الشأن العسكري عدم امتلاك تشكيلات الحشد الشعبي الامكانيات اللازمة لمواجهة القوات التركية المتمركزة في معسكر بعشيقة شمال العراق، لافتين إلى ان الغطاء الجوي سيكون صاحب الكلمة العليا والحاسمة في اي إصطدام ربما يحصل على خلفية التصعيد الأخير بين الطرفين.

ودارت خلال الأيام الماضية حرب كلامية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فيما توعد الناطق بأسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي الرئيس التركي برد مزلزل في الميدان وذلك بعد ساعات من نشر الحشد لمجموعة صور وتسجيلات قال انها لمنظومات صواريخ موجهة إلى قاعدة بعشيقة في الموصل والتي تتخذ منها القوات التركية مقراً لها في شمال العراق.

ورأى العميد العراقي المتقاعد أسعد خلبوص الجبوري أن الحديث عن القدرات العسكرية للطرفين لابد ان يستند إلى قاعدة بيانات صنفين هما القوات البرية والجوية واللذين سيشكلان عنصرا الحسم في مواجهة محتملة بين طرفي الحشد الشعبي والجيش التركي.

وأوضح الجبوري ألذي خدم سابقاً في الكلية العسكرية الاولى في بغداد أن تعداد القوات البرية التركية تصل إلى نصف مليون جندي في الخدمة و 300 ألف آخرين في الاحتياط ويتم تعبئتهم وفق تطورات الاحداث بينما نجد ان تعداد قوات الحشد الشعبي لم تصل إلى 100 ألف مقاتل ينتمون إلى 65 فصيلا عسكريا يتبع كل منها لجهة سياسية ودينية.

ويشير لـــ «القدس العربي» ان تسليح القوات البرية التركية يحتوي على أقل بقليل من 5000 دبابة متنوعة وأكثر من 6000 مركبة مدرعة لنقل الاشخاص وإخلاء الجرحى فضلاً عن 2000 مدفع ذاتي الحركة، لافتاً إلى ان جميع هذه الارقام قابلة للزيادة لأنها تعود إلى العام الماضي.

ويتابع العميد الجبوري انه وفي المقابل فإن قوات الحشد لا تمتلك أسطولا حقيقيا من الدبابات أو العربات المدرعة بإستثناء أعداد قليلة جداً تمتلكها الفصائل المتنفذة في الحشد والتابعة للأحزاب السياسية الكبيرة في وقت تعتمد أغلب تشكيلات الحشد على المركبات المدنية المعدلة لحمل المدافع الرشاشة ومنظومات الصواريخ البدائية، مضيفاً ان السلاح الأساسي لهم هو مدفع الهاون من عيار 120 ملم و82 ملم وهو سلاح محدود التاثير في المواجهات ويستخدم أساساً في التمهيد فقط للهجوم.

ويؤكد العقيد الطيار المتقاعد صباح ياسين العبيدي أن أي مواجهة مستقبلية بين الطرفين لا يمكنها استبعاد الغطاء الجوي والذي سيكون له الكلمة العليا في الحسم.

ويستعرض العقيد العبيدي «سبق له الخدمة في حرب العراق مع إيران» الترسانة الجوية التركية ويقول انها تتالف من 2100 طائرة وتشكل المقاتلات f14 و f15 و f16 النسبة الأكبر منها فضلاً عن 1000 متنوعة الاستخدام بين التموين والنقل واخلاء الجرحى.

ولفت في محادثة هاتفية مع «القدس العربي» من العاصمة الأردينة عمان : انه وفي الجانب الأخر فإن قوات الحشد لا تمتلك اي غطاء جوي يؤمن لها خوض اي مواجهة عسكرية مع القوات التركية، مذكراً بأن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة هو الذي تولى تأمين هذا الغطاء لقوات الحشد في معاركها التي خاضتها ضد تنظيم الدولة في مدن تكريت ومناطق من محافظة الأنبار وأطراف نينوى.

ويرى العبيدي ان قلة عدد الجنود والمعدات التركية في قاعدة بعشيقة والتي لا يزيد عددها عن 1000 جندي و25 دبابة لا تشكل عامل ضعف لها، مبيناً انه وفي حال تعرض هذه القوة لهجوم بري او صاروخي فإنها ستحصل على إمدادات جوية سريعة وكذلك برية من الحشود المتواجدة على الشريط الحدودي مع العراق. ويؤكد المسؤولون الاتراك ان قواتهم المتمركزة داخل العراق تقوم بتدريب جنود محليين على محاربة تنظيم (الدولة الإسلامية) وان تواجدهم جاء تلبية لطلب رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

وسبق للبرلمان التركي ان صوت على تمديد انتشار الجنود الاتراك في العراق لمدة عام اضافي وهو ما رد عليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه مجازفة من تركيا بإشعال حرب اقليمية، على حد تعبيره.