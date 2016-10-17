﻿أكثم نعيسة: مباحثات «لوزان» ترسي مرحلة جديدة… ومشروع التشيّع الإيراني «الأخطر» في سوريا

اسطنبول ـ «القدس العربي»: لم يتفق المعارض السوري أكثم نعيسة مع ما ذهب إليه معظم المراقبين، الذين اعتبروا أن المباحثات الدولية الأخيرة التي خصصت للقضية السورية، التي عقدت السبت الماضي في لوزان، قد انتهت دون أن تحقق تقدماً ملموساً، موضحاً ذلك بالقول: «لم يعقد مؤتمر لوزان لوقف إطلاق النار، وإنما لأجل قضية أخرى، تتعلق بالتمهيد لجولة مفاوضات مقبلة أكثر فاعلية من المفاوضات السابقة».

وقال لـ «القدس العربي»: «لقد مهدت المباحثات تلك لتقاسم المكاسب على المستوى الإقليمي والدولي، وبالمعنى الجيو سياسي فقد بات واضحاً أن واقع الحال يشير إلى خريطة نفوذ جديدة، اتضح أن هناك موافقة دولية على تسليم حلب للنظام، مقابل السماح بدور تركي يمنع على الأكراد أن يواصلوا نضالهم، وبالتالي جاءت المباحثات لإعادة ترتيب كل هذه المسائل الشائكة في إطار جديد».

مرحلة جديدة سياسية

وصف نعيسة الذي يشغل مدير «مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان»، جولة المباحثات الأخيرة بـ»المرحلة السورية الجديدة»، مشيراً إلى «العنف» الذي شهدته سوريا لم يكن في مصلحة الثورة والمعارضة، ولا في مصلحة النظام على المدى البعيد، بخلاف المدى المنظور، كما قال.

وهو يرى أن الحرب السورية أدت وظيفتها، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة «سياسية»، مستدركاً «لكن هذا لا يعني انتهاء الحرب أبداً، بل ستكون هناك حروب صغيرة».

ويعرب عن اعتقاده بأن المرحلة الجديدة قد تشهد حلاً جذرياً للمسألة السورية، مستبعداً في الوقت ذاته انزلاق الدول إلى حروب جديدة على الأرض السورية، سيما وأن هناك أطرافاً إقليمية رابحة، من بينها «إيران».

«التشيع» تحول إلى ظاهرة لدى الأقليات السورية

من وجهة نظر نعيسة وهو المعارض الذي ينتمي للطائفة العلوية فإن إيران تسعى إلى تغيير الهوية العقائدية والثقافية للسوريين، مبيناً «يبقى الاحتلال العسكري بكل حالاته حالة عابرة، مهما طالت مدته أو قصرت، لكن عندما تُحتل الشعوب في عقيدتها، فمن المؤكد أن ينجم عنه تحول بعيد المدى»، على حد تقديره.

وأضاف: « في غفلة من الجميع تستغل إيران حالة الصراع هذه، وتقوم بالتغيير العقدي للمنطقة».

وسأل نعيسة عما إذا كانت إيران تستهدف طائفة سورية دون غيرها فقال: «لم تبدأ إيران مشروعها الآن، لكنها بدأته منذ العام 1970، وذلك عندما جاء الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى رأس السلطة، الذي دفع بهذا الاتجاه، في محاولة منه لإضفاء طابع إسلامي على نظامه، لأن الموروث الشعبي السني يعتبر الطائفة العلوية من الطوائف «الخارج عن الملة»، أي بالمعنى الأبسط سعى الأسد للحصول على قبول الأكثرية المتدينة التي تنظر إلى الشيعة كفريق إسلامي».

وتابع في هذا الخصوص: « حركة التشيع الآن تستهدف الطائفة العلوية بالدرجة الأولى، ومن ثم الطائفة الإسماعيلية، وأيضاً الطائفة الدرزية، وحتى السنة وإن كانت باختراقات محدودة، بسبب حالة الاستقطاب السني، التي فرضتها حالة الصراع السني-الشيعي».

و بعد أن أكد «وجود تذمر علوي من ظاهرة التشيع»، رأى نعيسة أن هناك عوامل عدة قد تحد و تقلل من تأثيره، من أهمها أن الشيعة اليوم يعتبرون بمثابة «السند الوحيد» للعلويين في سوريا، وأيضاً بسبب ربط مصيرهم لهم بمصيره ، وقال: «إن الخوف على الوجود العلوي يجعل من التحول المذهبي أمراً ثانوياً لديهم، وهذا بالرغم من تكفير الشيعة لهم».

مجابهة علوية – شيعية

لكن وبالرغم من الحديث السابق، كشف نعيسة نقلاً عن مصادر موثوقة من داخل الطائفة العلوية، عن ظهور بوادر مجابهة علوية لمشروع التشيع الإيراني، مبيناً «لا علاقة للعلويين الأكثر اعتدالاً بالموروث الشيعي، وعلى سبيل المثال فإن علاقتهم بالحسين لا تقاس بقوة علاقة الشيعة به»، كما قال.