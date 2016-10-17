﻿بن كيران يبدأ مشاوراته مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة

الرباط – «القدس العربي»: بدأ عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية، رئيس الحكومة المغربية المكلف، أمس الاثنين، رسمياً، مشاوراته مع الاحزاب المغربية لتشكيل الحكومة الجديدة، متمسكاً باستبعاد غريمه حزب الاصالة والمعاصرة.

واستقبل بن كيران، صباح أمس الاثنين محند العنصر الامين العام للحركة الشعبية ثم نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحزبين المشاركين بحكومة بن كيران (2012- 2016) على ان يستقبل في وقت لاحق حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال المشارك بالحكومة الاولى (2012- 2013).

وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس الاسبوع الماضي عبد الاله بن كيران بتشكيل الحكومة بعد فوز حزبه بالمرتبة الاولى بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري (125 مقعداً) ونهج بن كيران طريق بدء مشاوراته مع الاحزاب المشاركة بحكومته المنتهية ولايتها الا ان استقالة صلاح الدين مزوار، وزيرالخارجية، من رئاسة التجمع الوطني للاحرار، (37 مقعداً) الحزب الثاني بالحكومة (2013- 2016)، ادى الى استبعاده حالياً من المشاورت في انتظار اختيار التجمع رئيساً جديداً يوم 29 الشهر الجاري بمؤتمر استثنائي يرجح انتخاب وزير الفلاحة الحالي عزيز اخنوش رئيساً جديداً.

وقال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن اللقاء الذي جمعه بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، كان فرصة لتقديم انتظارات حزب الحركة الشعبية، «قدمنا انتظارات حزبنا ومناضلينا لرئيس الحكومة».

وأضاف أن مسألة الاستمرار في الحكومة أو الخروج منها سيتخذ على مستوى هياكل الحزب ومؤسساته المختصة.

وربط امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية مشاركة حزبه من عدمها في الحكومة الجديدة بأجهزة الحزب، حيث يعقد المجلس الوطني للحركة نهاية الشهر الجاري دورة استثنائية لاتخاذ القرار و»هو الذي سيحدد مصير الحركة» وموقعها داخل الحكومة او خارجها.

وقال: «قرار الحركة لم يتخذ بعد.. يجب أن يجتمع المجلس الوطني للحزب قريباً للحسم في قرار المشاركة» و أضاف «لنا خيار الاستمرار في الحكومة الحالية مع عبد الاله بن كيران، ويمكن أن تكون الأغلبية السابقة نفسها أو أغلبية أخرى».

وأوضح ان «هذا الاستمرار له بعض الشروط وبعض المواصفات حتى تكون مشاركتنا غنية وبشكل آخر» وعلق بن كيران ممازحاً «الشروط كان يفترض أن أسأل عنها أنا، لكنني لم أفعل؛ وجاء السؤال من هؤلاء العفاريت» ورفض العنصر في تصريحاته الحديث عن هذه الشروط «قريبا سيكون لنا موقف واضح، ونحن نقدر ما قمنا به جميعاً خلال الولاية الماضية».

وبعد محند العنصر استقبل عبد الإله بن كيران، في المقر المركزي لحزبه في الرباط، نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقاً وحصل على 12 مقعداً) الذي اكد «إن الأسباب التي جعلت حزبه يشارك في حكومة بن كيران سنة 2011 لازالت قائمة، بل توطدت بشكل أكبر، وهو ما يجعل حزبه يقارب إيجاباً موضوع المشاركة في الحكومة المقبلة» وانه سيعود لمؤسسات الحزب لتأكيد هذا الموقف.

وأوضح بن عبد الله ان لقاءه مع بن كيران «كان مناسبة لتبادل الآراء والمقاربات فيما يتعلق بالتجربة الحكومية المقبلة”، وذلك تم «انطلاقا من رصيد مشترك، ومن التجربة الحكومية المنتهية ولايتها، في جو من الوئام والتفاهم العميق، انطلاقاً من المقاربات المشتركة التي استطعنا بنائها خلال السنوات الخمس التي مرت» ودعا بن عبد الله إلى تكوين أغلبية منسجمة ومخلصة متضامنة، مؤكداً أن الأغلبية المقبلة «ستوقع ميثاقاً أخلاقياً بين مكوناتها».

من جهته كشف بن كيران، أن لقاءه مع حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية تم رسميا للاستماع لمطالبهما وأنه لمس لدى وفدي الحزبين أن الحكومة الجديدة يجب أن تتأسس في إطار جو يحترم الإرادة الشعبية ووفق الشروط الديمقراطية، ولن يفتح المجال للابتزاز فيها .

وأكد رئيس الحكومة المكلف «إنه منفتح على جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة» ويرحب بجميع الأحزاب المعقولة لكنه لن يخضع للابتزاز من قبل الأحزاب التي ترى أن هذه الحكومة لن ترى النور بدونها» وفهم ذلك بانه إشارة إلى التجمع الوطني للأحرار.

ومن المقرر ان يستقبل عبد الاله بن كيران في وقت لاحق حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال (46 مقعداً) الذي اطلق مرات عدة إشارات ايجابية حول مشاركته بالحكومة المقبلة بعد ان دفع ثمناً باهظاً لقرار خروجه سنة 2013.

وقالت تقارير صحافية ان بن كيران يشجع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية لاقناع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعداً) للمشاركة بالحكومة في ظل مخاض عسير يعرفه الحزب الذي قاد البلاد معارضاً قبل 1998 او مدبراً للشأن العام 1998 الى 2007 لكنه ابتعد عن بن كيران وتحالف مع حزب الاصالة والمعاصرة.

واضافت التقارير ان الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عقد صباح امس الاثنين اجتماعاً مع الأمين العام للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، من أجل اتخاذ موقف موحد بخصوص المشاركة في حكومة بن كيران من عدمها وان الاتحاد يتجه لرهن مستقبله بقرار حزب الاستقلال سواء بالانضمام معاً إلى الحكومة أو التوجه معاً إلى المعارضة.