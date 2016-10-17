﻿ممثل الولي الفقيه: العمل السياسي يأتي في صلب مهام الحرس الثوري

لندن ـ «القدس العربي»: صرح ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، علي سعيدي، أن العمل السياسي يأتي في صلب مهام الحرس، بعدما عارض المرشد الأعلى الإيراني إدراج اسم الحرس وقوات الباسيج التابعة له في قائمة المؤسسات التي تُمنع من التدخل في الانتخابات الإيرانية، والاكتفاء بذكر اسم «القوات المسلحة» بشكل عام.

وحسب موقع «ألف» الإخباري المقرب من المحافظين الإيرانيين، شدد علي سعيدي على أن العمل السياسي هو جزء من المهام الذاتية للحرس الثوري، وأنه حينما يتخذ الولي الفقيه موقفاً حول أي موضوع أو قضية، يجب على الحرس الثوري أن يكشف ما يتعقل بذلك، وأن يتابع حتى يتحقق ما أمر به خامنئي.

وأوضح أن مهام الحرس الثوري لا تقتصر على العمل السياسي والمسلح، بل مهامه تشمل العمل الأمني والثقافي والاقتصادي أيضاً، وانتقد الحكومة الإيرانية لأنها تختلف في بعض وجهات النظر مع المرشد الأعلى، فلهذا السبب تتحسس مما يفعله الحرس الثوري.

وأكد أنه يجب على الحرس الثوري أن يعطي موقفه فيما يتعلق بالنظام الإيراني والقضايا التي تمر بها البلاد، وأن الشعب يطلب منه أن يعلن موقفه حول المواضيع المختلفة ومنها الاتفاق النووي وباقي ملفات الدخلية والخارجية.

وأوضح أن قادة الحرس الثوري لا يريدون التدخل في الانتخابات، لكن العمل السياسي يأتي في صلب مهام الحرس الثوؤري، وأن مهمة منظمة الباسيج هي سياسية من الأساس، مشدداً على أنه يجب على الحرس الثوري والباسيج أن يحددا الفعاليات السياسية والأحزاب الثورية والمؤيدة للنظام من غيرها، وأن يبينا الحد الفاصل بين أصدقاء النظام والثورة من غيرهم في جميع السطوح والمستويات وداخل مؤسسات النظام وخارجها.

في السياق ذاته، أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون السياسية، رسول سينائي راد، أن الحرس الثوري والباسيج لا يتدخلان في الانتخابات، لكنهما يأخذان مهمة تبيين الصالح من غيره على عاتقهما.

وأنتقد راد خلال حديثه الخاص مع وكالة إسنا الطلابية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، تصريحات بعض الأطياف السياسية في البلاد حول عمل الحرس الثوري السياسي، قائلاً إنه لا ينبغي لبعض السياسيين أن يدلوا بهكذا تصريحات ويضعفوا اقتدار الحرس الثوري بهدف تحقيق أهدافهم الرخيصة.

وأضاف أن منع التدخل في شؤون الانتخابات لا يقتصر على الحرس الثوري، بل يشمل جميع المؤسسات العامة والحكومية أيضاً، لكن البعض خلال حديثه لوسائل الإعلام يحصر الموضوع بالحرس الثوري والباسيج فقط.

وشدد نائب القائد العام للحرس الثوري على أنه يجب أن يتم التمييز بين العمل السياسي وتبيين وكشف الحقيقة للناس، وأن ما يقوم به الحرس الثوري هو تبيين الحقائق وليس تدخلاً في الانتخابات ولا الأمور السياسية الأخرى.

وعلى صعيد آخر مرتبط بالموضوع، رفض المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، جميع بنود مسودة السياسات العامة التي وافق عليها مجمع تشخيص مصلحة النظام، لإعطاء الأحزاب السياسية حق الرقابة على الانتخابات في إيران ورفع المرشحين دعوى قانوني وقضائية ضد مجلس صيانة الدستور الإيراني.

وعارض جميع الموافقات التي أقرها مجمع تشخيص مصلحة النظام لإعطاء الأحزاب حق مراقبة الانتخابات الإيرانية.

وأضاف المرشد الأعلى بنود أخرى على المسودة هذه تعزز صلاحيات مجلس صيانة الدستور الذي يشرف بشكل مطلق على أي انتخابات في إيران، ويسيطر المحافظون المقربون من خامنئي عليه بالكامل، ويتم تعيين أعضائه من قبل المرشد الأعلى ورئيس السلطة القضائية الذي ينصّبه خامنئي نفسه.