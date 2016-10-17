﻿لجنة المقاطعة تدين الاجتماع التطبيعي بغطاء ديني وتطالب بحل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي

رام الله – «القدس العربي»: أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها PNC بشدة اللقاء التطبيعي الذي جمع شخصيات دينية فلسطينية مع شخصيات دينية إسرائيلية وبمباركة حكومة الاحتلال وطالبت الفلسطينيين في كل مكان للتصدي بشكل سلمي وحازم لمسلسل التطبيع الرسمي والاقتصادي والشبابي والبيئي وغيره.

وقالت اللجنة في بيان وصل «القدس العربي «نحن هنا نستند لمفهوم التطبيع ومعاييره المقرة في الإجماع في المؤتمر الوطني الأول لحركة المقاطعة عام 2007 الذي شارك فيه كل الطيف السياسي والنقابي والأهلي والشعبي الفلسطيني.

وجمع اللقاء التطبيع الأخير بين الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وشخصيات دينية من مستعمرات الاحتلال في الضفة الغربية ومنهم الحاخام شلومو برين وموشيه ليخنتشتاين من مستعمرة «عصيون» وحاخامات آخرين من جهة ومستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش ونائب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة خميس عبدة وأمين عام «المجلس الأعلى للقضاء الشرعي» القاضي جاد الجعبري وزياد درويش عضو اللجنة الفلسطينية للتواصل مع المجتمع الإسرائيلي المنبثقة عن منظمة التحرير من جهة أخرى. وهدف اللقاء إلى فهم كل «طرف» لوجهة نظر «الطرف الآخر» حول «الصراع».

واعتبرت اللجنة أن هذا التطبيع الرسمي السافر الذي وصل ذروته في المشاركة في عزاء مجرم الحرب شمعون بيريز وإرسال وفد رسمي من «لجنة التواصل» لتقديم العزاء لقائد الحكم العسكري في الضفة الغربية والآن هذا اللقاء مع قيادات دينية للمستعمرات لا يخدم سوى المحاولات اليائسة لحكومة الاحتلال والأبارتهايد لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية والجبهة العربية المقاومة للاحتلال والاستعمار. كما يسهم في المخطط الإسرائيلي لضرب حركة المقاطعة BDS بعد الفشل الذريع الذي منيت به إسرائيل أمام تقدم وانتشار تأثير الحركة عالمياً، فإسرائيل ومجموعات الضغط التابعة لها في الغرب تستغل التطبيع لتقول لشعوب العالم: «لماذا تقاطعون إسرائيل وأهل البيت يتحاورون معها بمودة؟ هل أنتم أكثر فلسطينية من الفلسطينيين أنفسهم؟» . كما إن اللقاءات التطبيعية الذليلة «تستعطف الجلاد بِذُلّ بدل أن تقاومه وبالتالي توفر أوراق التوت للتغطية على جرائمه ضد أبناء شعبنا في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة بناء المستعمرات والإعدامات الميدانية وحرق المنازل والحصار الإجرامي على أهلنا في قطاع غزة وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. كما يسهم التطبيع الرسمي الفلسطيني بشكل واضح في توفير الأعذار للتغطية على التطبيع الرسمي العربي المنفلت من عقاله مؤخراً، وغيرها».

وحملت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة BDS المستوى الرسمي الفلسطيني مسؤولية هذا التطبيع المستمر. كما أكدت «أن مناهضة ظاهرة التطبيع بأشكاله هي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومُقدّراتنا. ودعت اللجنة للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف جميع أشكال التطبيع المستمرة، ونطالب بمحاسبة المشاركين في هذه اللقاءات التطبيعية».

وكررت اللجنة الوطنية «ومعها الغالبية الساحقة من شعبنا بقواه ونقاباته وأطره واتحاداته مطلبَها بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية، التي تبناها في البيان الختامي الصادر عن اجتماعه الأخير في آذار/ مارس 2015 بـ»وقف التنسيق الأمني» وهو أخطر أشكال التطبيع على الإطلاق، ودعوة العالم لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها».

وذكرت اللجنة بموقفها أن ما يسمى بـ«لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي» المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية التي تولي عناية خاصة للقاءات مع الأحزاب الصهيونية هي أداة تطبيع رسميّ ودعت إلى حلّها على الفور لأنها تتناقض مع قرارات المجلس المركزي، ولن يوقف التطبيع سوى تضافر الجهود والضغوط الشعبية بمشاركة جميع القوى الغيورة على مسيرتنا الوطنية نحو العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني.