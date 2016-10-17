﻿صحيفة «لاستامبا» الإيطالية: تنظيم «الدولة» في ليبيا يبيع الآثار مقابل السلاح

لندن ـ «القدس العربي»: كشفت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية عن صلات بين تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا وعصابات المافيا الإيطالية، إذ تقوم الأخيرة ببيع أسلحة وبنادق إلى قيادات التنظيم مقابل قطع أثرية مهربة من داخل ليبيا.

وذكرت الصحيفة الإيطالية في تقرير نشرته أمس الإثنين أن الشرطة الإيطالية في مقاطعة ساليرنو شرعت في التحقيق في العلاقة بين شبكات المافيا في إيطاليا وعناصر التنظيم في ليبيا، لكنها لم تتوصل بعد إلى نتائج ملموسة.

القطع الأثرية تصل من ليبيا إلى ميناء جويا الإيطالي على متن سفن نقل بضائع وتباع إلى مشترين في الصين وروسيا واليابان ودول الخليج. وقالت «لاستامبا» إن شبكة تدعى (كالابريا)، المسيطرة على تجارة المخدرات في أوروبا، تعمل إلى جانب عصابات أخرى في نابولي لشراء بنادق كلاشنيكوف وقاذفات قنابل مهربة من أوكرانيا، ثم تقوم ببيعها إلى عناصر وقيادات تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا مقابل الحصول على قطع أثرية يونانية ورومانية مهربة.

وحصلت الصحيفة الإيطالية على تلك المعلومات عن طريق أحد صحافييها الذي تقمص شخصية جامع آثار، ليصل إلى أحد المصانع المهجورة في جنوب إيطاليا، حيث عُرض عليه شراء رأس تمثال روماني مهرب من ليبيا مقابل 87 ألف دولار، ورأى صوراً لقطع أخرى من آثار يونانية ورومانية بأسعار أعلى مقابل 1.2 مليون دولار.

وتصل القطع الأثرية من ليبيا إلى ميناء جويا في مقاطعة كالابريا الجنوبية على متن سفن نقل بضائع تحمل علم الصين، ويتم بيع القطع الأثرية إلى مشترين في الصين وروسيا واليابان ودول الخليج، وفق ما أوردته الجريدة. شبكة (كالابريا)، المسيطرة على تجارة المخدرات في أوروبا، تعمل مع عصابات في نابولي لتهريب أسلحة إلى ليبيا مقابل قطع آثار يونانية ورومانية. ولطالما اشتبهت السلطات الإيطالية في قيام المافيا الإيطالية ببيع أسلحة إلى تنظيم الدولة الاسلامية لكنها لم تتوصل حتى الآن إلى دلائل قاطعة. وتورطت تلك العصابات سابقًا في تهريب الآثار الرومانية من مقابر أثرية في إيطاليا.