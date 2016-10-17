﻿الإنفاق على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأمريكية يتعدى السبعة مليارات دولار

واشنطن ـ «القدس العربي»: تخطى حجم الانفاقات على الحملات الإنتخابية الرئاسية الأمريكية وانتخابات الكونغرس السبعة مليارات دولار وفقا لإحصائيات لجنة الإنتخابات الفدرالية (اف اي سي) الرسمية، بالمقارنة مع آخر انتخابات رئاسية وانتخابات الكونغرس في 2012 التي كلفت حوالي 6.3 مليار دولار. وتبين أرقام لجنة الإنتخابات الفدرالية ان المرشحة الديمقراطية الرئاسية هيلاري كلينتون جمعت حوالي 516 مليون دولار وستحصل على مبلغ مماثل فدرالي أي أنها ستنفق أكثر من مليار و32 مليون دولار. بينما جمع منافسها الجمهوري دونالد ترامب حوالي 220 مليون دولار وسيحصل على مبلغ مماثل فدرالي أي انه سينفق حوالي نصف مليار دولار. وكان أكبر من جمع من الجمهوريين في الإنتخابات الأولية هو جيب بوش الذي بلغ ماجمعه لحملته الفاشلة 120 مليون دولار، بينما جمع الديمقراطي برني ساندرز منافس كلينتون في الإنتخابات الأولية 250 مليون دولار. وبلغ حجم الإنفاقات ل25 مرشحا جمهوريا وديمقراطيا في الإنتخابات الأولية حوالي مليار و97 مليون دولار.

وانفق 2044 مرشحا لمجلس الممثلين (النواب )في الكونغرس 799 مليون دولار بينما انفق 433 مرشحا لمجلس الشيوخ 529 مليون دولار.

وقد تم انفاق حوالي 144 مليون دولار على اعلانات تلفزيونية مؤيدة لكلينتون حتى الآن بينما انفق ترامب حوالي 32 مليون دولار.وانفقت لجان مؤيدة للطرفين حوالي 274 مليون دولار على الإعلانات المحلية في القنوات التلفزيونية.