﻿القدس على طاولة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم ومطالبة بتعميم أسماء شركات تساهم في سيطرة إسرائيل عليها

رام الله – «القدس العربي»: تنعقد اليوم الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ولمدة يومين في طشقند العاصمة الأوزبكية. وستناقش الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات والثقافة الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة والمحافظة على الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف وتراثها الإنساني وحقوقها الدينية. ويناقش مجلس وزراء الخارجية أيضا وثيقة تؤكد ضرورة الحفاظ على الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف وتراثها الإنساني ومواصلة التحرك الفاعل على كل المستويات الإسلامية والدولية لحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على إلغاء قرارها ضم القدس الشريف ورفض تهويدها وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و478.

وتتضمن الوثيقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية «إينا»، دعوة المجتمع الدولي ومنظمة «اليونسكو» إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية الأماكن التراثية والثقافية الفلسطينية وإلى حمل إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة والتنديد بضم إسرائيل المسجد الإبراھيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة التراث الإسرائيلي.

وتوجه الوثيقة ذاتها دعوة إلى الدول الأعضاء لدعم جهود دولة فلسطين في سعيها لإدراج مجموعة من المواقع الفلسطينية بما فيها المسجد الإبراهيمي إلى قائمة التراث العالمي والعمل على ترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراثها وسكانها من العائلات الفلسطينية لمجابهة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد المدينة. كما تطالب الأمانة العامة لمجلس التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بتنفيذ تمويل الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس الشرقية لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف طمس المعالم الدينية لمدينة القدس الشريف.

وكذلك تطالب الوثيقة الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية، للعمل على تنفيذ مبادرة المدير العام لليونسكو الخاصة بترميم المدينة المقدسة والحفاظ على المباني التاريخية لمدينة القدس الشريف والمباني القديمة المحيطة بالحرم القدسي والعمل على إغلاق الأنفاق التي أقامتها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى والتوقف عن القيام بأعمال الحفر خاصة في جنوب الحرم القدسي وغربه والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف هدم المسجد الأقصى المبارك وإزالتها.

وتدعو الوثيقة إلى تشكيل لجنة خاصة من خبراء القانون في الدول الأعضاء للبحث في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في محيط الحرم القدسي الشريف من حفريات وتهديد لأساسات وحرم المسجد الأقصى المبارك وتقديم التوصيات القانونية اللازمة لحماية المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات في مدينة القدس المحتلة وجميع المناطق في أرض دولة فلسطين المحتلة وكذلك تعميم أسماء الشركات الدولية التي تساهم في فرض سيطرة الاحتلال على مدينة القدس على الدول الأعضاء للعمل على مقاطعة هذه الشركات تماشيا مع القرارات الدولية ذات الصلة.

وتدين الوثيقة دولة الاحتلال لبنائها جدار الفصل العنصري الذي يهدف إلى عزل مدينة القدس عن محيطها العربي الفلسطيني ولمحاولتها المتواصلة لتهويد المدينة وتغيير معالمها الحضارية والتاريخية والثقافية للمدينة كما تدين الدول والكيانات التي تساهم في تشجيع هذا السلوك غير القانوني بما في ذلك تصريحات رئيس التشيك ومواقف الكونجرس الأمريكي.

كما تدين الوثيقة المحاولات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة لسرقة وتزوير التراث الإسلامي والعربي في فلسطين وتزييف التراث الحضاري للمدينة ومن بينها سرقة الكتب والمخطوطات العربية والاسلامية من بيوت الفلسطينيين الذين هجروا قسرا عام 1948 . وتدعو المجموعة الإسلامية في اليونسكو وكل من «الإيسيسكو» و»إرسيكا» إلى متابعة التحقيق في هذه السرقات للتاريخ والثقافة الإسلامية والعربية في فلسطين.