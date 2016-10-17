﻿لبنان: ميقاتي يُحرج الحريري بحديثه عن هوة كبيرة بين عون ومَن يمثّل

بيروت ـ «القدس العربي» : لا تزال حال من المراوحة والترقب تسيطر على الوضع السياسي في انتظار ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري لجهة ترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية ، في وقت بدا أن الرئيس نجيب ميقاتي اتخذ موقفاً محرجاً للحريري برفضه تأييد العماد عون.

فقد أعلن بعد لقائه عضوي «تكتل الاصلاح والتغيير» النائبين سيمون ابي رميا وآلان عون في مكتبه «أننا نلتقي مع «التيار الوطني الحر» في الأمور الاساسية والوطنية والاصلاحية. اما في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية ، فقد كنت واضحاً مع وفد التيار بأن هناك هوة كبيرة جداً بين شريحة من اللبنانيين، وخاصة من أمثّل، ومرشح «التيار الوطني الحر».

وأضاف «تناقشنا في هذا الموضوع ولا أزال عند موقفي، على أمل أن تتبلور المواقف أكثر في الايام المقبلة. وشرحت أن أية اتفاقات ثنائية لا يمكن أن تلغي التراكمات التاريخية التي حصلت على صعيد العلاقة بين جميع اللبنانيين».

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط واصل تغريداته عبر موقع «تويتر» وبعد قوله «أتت كلمة السر يبدو… الله يستر»، اضاف «العين ساهرة وكلمة السر مشفرة.. وحلّوها يا شباب».

اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فنقل عنه قوله لحزب الله «أنا مش ماشي بعون وما حدا يجرّب معي». وتزامناً ، وفيما الشروط بدأت تتركّز على الحريري حول رئاسة الحكومة زار رئيس الحكومة تمام سلام عين التينة والتقى الرئيس بري من دون الادلاء بأي تصريح. لكن اللافت هو إعلان وزير البيئة محمد المشنوق المقرّب من سلام أننا «نرفض ان تتحول رئاسة مجلس الوزراء إلى مكسر عصا وحالة ابتزاز رخيص، فهي بالمطلق خارج كل السلال والصفقات». وعدا ذلك، تركّز الاهتمام على الشأنين القضائي والامني حيث استأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قرار القاضي رياض ابو غيدا إخلاء سبيل الشيخ بسام الطراس بسند إقامة. وعليه سيبقى الطراس موقوفاً بانتظار قرار محكمة التمييز العسكرية.

اما أمنياً ، فقد قتل القائد العسكري البارز في «حزب الله» حاتم حمادة المعروف بالحاج علاء 125 وجرح 5 عناصر آخرين كانوا برفقته في ريف حلب وتحديداً داخل مشروع 1070 شقة، ذلك بعد سيطرة الحزب والجيش السوري على المشروع بالكامل.

ويعتبر الحاج علاء من الشخصيات الرفيعة في الجناح العسكري للحزب ومن الوجوه السرية القليلة الظّهور وكان له دور بارز إلى جانب الجيش السوري في معارك القلمون في ريف دمشق. كذلك، قتل عنصر في الجيش اللبناني في وادي عطا في بلدة عرسال على يد مـسلحين يسـتقلان دراجة نارية.