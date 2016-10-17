﻿«الهدن» التي يفرضها النظام السوري على الريف الدمشقي أشعلت الفتن داخله

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: أفاد ناشطون، أن النظام السوري، ومن ورائه إيران، يقوم بتصفية الثورة في ريف دمشق وفق استراتيجيات مختلفة تتناسب مع كل منطقة، حيث يفاوض أهالي معضمية الشام ممن رفضوا التسوية معه للخروج باتجاه الشمال السوري.

وفي الوقت ذاته يحشد النظام قواه العسكرية على أطراف مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي بعد حصار أسبوعين، ترافق ذلك كله بتقدمه الواضح على جبهات الغوطة الشرقية.

وبهذا الخصوص يقول العميد الطيار صلاح بسيريني وهو عميد منشق خدم في الجيش السوري أكثر من 40 عاماً في حديث خاص لـ»القدس العربي «: خلال المدة السابقة وبفعل الهدن التي أبرمت مع مناطق عدة بريف دمشق فقد درس النظام إمكانياته العسكرية وفق المعطيات التي توفرت لديه حول قوة الثوار عسكرياً. ويتابع بسيرني قائلاً :»قام الأسد بتهجير خصومه الأشد فتكاً من الريف الغربي ـ يقصد ثوار داريا- لكنه بات يعرف جيداً إمكانياته في الريف الغربي الأقصى مثل خان الشيح وصولاً إلى القنيطرة لذلك يحشد قوته هناك»، مضيفاً أنه في ذات الوقت تمكن من غرس أذرع له في معضمية الشام يتحكم بها متى شاء وبالطريقة التي يريد.

ويرى بسيريني أن النظام يريد تهجير ثوار قدسيا والهامة باتجاه الشمال السوري لأمرين: «موقع المدينتين على خط دمشق لبنان يجعل موارده العسكرية وتحركات حزب الله مكشوفة تماماً مما ينعكس سلباً على مخططاته فمن الجيد له ضمان هذه المنطقة لصالحه، ومن جهة ثانية فإن النظام يريد أن يجعل الشمال السوري مأوى لمن يصفهم العالم بالإرهابين وبهذه الطريقة يسهل التخلص منهم دفعة واحدة».

ويعيش مخيم «خان الشيح» حصاراً مطبقاً مع انقطاع كامل للتيار الكهربائي والماء منذ خمسة عشر يوماً، في الوقت الذي وصلت أخبار بوجود حشود عسكرية على تخومه أملاً في السيطرة عليه وتأمين خط القنيطرة دمشق.

وكان النظام قد خسر في معركة محور الوادي «زاكية خان الشيح» بريف دمشق الغربي، ما جعله يرضخ للمحادثات التي ما تزال جارية بين الطرفين، وسط حديث عن حواجز مشتركة للأهالي وعناصر الجيش لضبط الحدود مع مخيم خان الشيح بوصفه خزان الثوار في ريف دمشق الغربي وصولاً إلى درعا والقنيطرة.

وما تزال الفتن الداخلية تفتت قوة الثوار في معضمية الشام، حيث أدى اقتتال داخلي منذ أيام إلى وفاة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة في ظل غموض يكتنف سبب المشكلة الأساسية لكن أهالي المدينة يجمعون أن أعوان النظام هم من أشعلوا الفتنة.

ولم يكن تقدم قوات النظام في ريف دمشق الشرقي هو الأسوأ، حيث باتت فيديوهات المواجهة مع فصائل المعارضة السورية المسلحة أشبه بالسيناريو اليومي المعتاد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع (ديكور)، بل إن إخراج ثوار الهامة وقدسيا منها فتح الباب حول مصير مضايا والزبداني بعد أن بقيتا وحيدتين تقاومان حزب الله.