﻿الاستخبارات الأمريكية تستعد لشن هجوم الكتروني ضد روسيا

واشنطن ـ «القدس العربي»: تستعد وكالة الاستخبارات الأمريكية لشن هجوم الكتروني ضد روسيا ردا على سرقة السجلات من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وقال جو بادين نائب الرئيس الأمريكي لقناة «ان بي سي نيوز» ان ادارة اوباما تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية تعبر عن «رسالة» تريد الولايات المتحدة ان تبعثها إلى الرئيس الروسي فلادميير بوتين مشيرا إلى ان الولايات المتحدة ستختار الوقت المناسب لها في ظل ظروف لها أثر كبير.

وذكرت «ان بي سي» وقناة «فوكس نيوز» انه تم الطلب من مسؤولي المخابرات تقديم افكار لعملية قرصنة الكترونية سرية تهدف إلى إحراج الكرملين في حين قال ضابط استخبارات سابق ان الولايات المتحدة ترددت في استخدام قدراتها في الانترنت ولكن تم اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن في الوقت الحاضر بعد ان وصلت الامور إلى حد لا يطاق مع الروس.

واكد مراقبون ان الولايات المتحدة لديها قدرات كثيرة في عمليات القرصنة وفي امكانها عمل الكثير في روسيا في حين قال الرئيس الروسي بوتين امام مؤتمر استثماري في موسكو أنه لا يهم من كان وراء التسريب بل محتوى الرسائل المسربة والمعلومات المنشورة.

واتهمت الولايات المتحدة، في الاسبوع الماضي، روسيا بشكل رسمي بأنها وراء الهجمات الإلكترونية على اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الديمقراطية في الكونغرس، وقال بيان صادر عن وزارة الامن الداخلي ومكتب مديرالاستخبارات الوطنية ان طريقة تسريب الرسائل الالكترونية السرية على الانترنت في مواقع مثل ويكيليكس و«دي سي ليكس» و«غوفسر 2» تتفق مع الاساليب والجهود التى تمارسها روسيا في عمليات القرصنة، واكد البيان بانه لا يمكن الترخيص بهذه النشاطات بدون اذن من كبار المسؤولين في روسيا بسبب حجم وحساسية هذه الجهود.

وزعمت هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، ان سرقة السجلات تثبت ان المخابرات الروسية تحاول مساعدة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل في حين رد بوتين ان الادعاءات تعبر عن هستيريا سببها رغبة بعض الاشخاص في صرف انظار الشعب الأمريكي عن جوهر ما سربه القراصنة»..