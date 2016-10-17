﻿«النهضة» التونسية: لسنا مؤسسة إفتاء وتصريح الغنوشي أُخرج من سياقه

تونس – «القدس العربي» أكدت حركة «النهضة» التونسية أنها حزب سياسي وليست مؤسسة دينية كي تصدر فتاوى، مشيرة إلى أن التصريحات المنسوبة لرئيسها حول عدم تكفير عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» أخرجت من سياقها.

وكانت إذاعة «موزاييك» الخاصة نقلت عن رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي تصريحاً مسجلاً أكد فيه أن تنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف هو «صورة من صور الإسلام الغاضب والذي يخرج عن العقل والحكمة»، مضيفاً «نحن أهل السنة لا نكفّر أحداً يقول لا إله إلا الله، وإنما نقول له أنت ظالم ومخطئ ومتطرف ومتشدد، ولكن لا نستطيع أن نقول له أنت كافر».

وأصدرت الحركة بياناً، أمس الاثنين، أكدت فيها أنها «حزب سياسي يهتم بالشأن العام التونسي كما يهتم بالأوضاع الإقليمية والدولية من خلال المتابعة والتحليل السياسي وليس من خلال إصدار الأحكام الفقهية أو العقدية بحيث لا يمكن أن تصدر عن مؤسسات حركة النهضة ولا رئيسها مواقف يفهم منها تكفير اي جهة أو اي شخص لاننا نعتبر حركة النهضة حزباً سياسياً وليست مؤسسة افتاء او قضاء».

وأضاف البيان «ما ذكره رئيس الحركة الاستاذ راشد الغنوشي جاء في سياق تفسير ما يحدث وخاصة في سوريا والعراق وليس في سياق تبريره مؤكداً خطورة ما يشبه عملية الترونسفار (النقل أو التهجير) التي تتعرض لها البنية الديموغرافية في البلدين من خلال تقتيل وتهجير ملايين السنة من البلدين مقابل فتحهما لتوطين الشيعة الوافدين من بلدان أخرى مما أثار غضب السنة ودفع بعضهم إلى القيام بأعمال عنيفة واجرامية ضمن تنظيمات إرهابية لا يمكن لحركة النهضة كغيرها من القوى الديمقراطية والحقوقية إلا إدانتها والعمل على إيقافها والقضاء على أسبابها».

ودعت الحركة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية و«عدم إخراج تصريحات رئيس الحركة وقياداتها عن سياقاتها بما يشوش على مواقف الحركة ويغالط بالنتيجة الرأي العام ويخدم أجندة معينة مصلحتها غير مصلحة تونس».

فيما أصدرت إذاعة «موزاييك» بياناً أكدت فيه أنها تعمل وفق قواعد وأخلاقيات العمل الصحافي، مشيرة إلى أنها «ليست مسؤولة عن تأويل تصريح رئيس حركة النهضة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الانترنت».

يُذكر أن تصريحات الغنوشي أثارت استياء لدى بعض النشطاء والسياسيين، حيث اعتبر البعض أنها تصب، بشكل غير مباشر، في مصلحة التنظيم المتطرف، رغم أن «النهضة» أعلنت في مناسبات عدة إدانتها لجميع أشكال العنف ومن بينها ما تمارسه عدد من التنظيمات المتطرفة في المنطقة.