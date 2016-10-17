﻿مسؤولو فتح في أوروبا يهاجمون مؤتمر «العين السخنة» ويدعون السيسي لـ «وقف المهزلة» ورفع الغطاء عنه

غزة – «القدس العربي»: في إطار تصدي حركة فتح ورفضها للمؤتمر الذي ينظم المركز القومي المصري لدراسات الشرق الأوسط، في منتجع «العين السخنة» في مصر خاصة وسط معلومات حول وقوف النائب محمد دحلان المفصول من الحركة خلفه، أعلنت أقاليم فتح في أوروبا دعمها للشرعية الفلسطينية، ودعت الرئيس المصري لوقف ما وصفتها بـ «المهزلة»، وهو أمر أكده أحد نواب مجلس الشعب المصري. وأعرب أمناء سر أقاليم حركة فتح في أوروبا عن رفضهم المطلق للمؤتمر الذي افتتح أعماله الأحد ويختتمها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان» مصر والقضية الفلسطينية». ودعا أمناء سر حركة فتح ودعوفي بيان لهم القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ «وقف هذه المهزلة، ورفع الغطاء المصري عن الأيادي العابثة بالشأن الفلسطيني، والمسيئة إلى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني، والمصري». وأكد البيان دعم أقاليم أوروبا للشرعية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدين تمسكهم بـ «المؤسسات والأطر الشرعية المنتخبة لحركة «فتح». وطالبوا في بيانهم، الذي نشره موقع مفوضية الإعلام لحركة فتح، بضرورة الإسراع في عقد مؤتمر الحركة السابع وذلك «من أجل النهوض بالعمل الفتحاوي، والمضي قدماً في إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي لنضال شعبنا، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل تحقيق أهدافه الوطنية بالعودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف». واتهم البيان من يقف خلف المؤتمر بـ «رؤوس الفتنة والفساد». وأكد أمناء سر فتح أن هذا المؤتمر يشكل بوابة لـ «لتدخلات العربية في الشأن الداخلي الفلسطيني، وغطاء لمحاولة مصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل تحت ذرائع الإصلاح، رغم كون الداعين لهذا اللقاء رموزا للفساد، والاعتداء على حرمة وحياة المواطنين، وسرقة المال العام، والارتماء في أحضان دويلات تغرق في الفساد حتى النخاع». وجرت فعاليات مؤتمر «مصر والقضية الفلسطينية» الذي ينظمه المركز في أحد منتجعات مدينة «العين السخنة» بمشاركة دبلوماسيين مصريين سابقين وأكاديميين، ويناقش ملفات ومحاور عدة من بينها ملف القضية الفلسطينية، وتطوير العمل التنظيمي الفلسطيني، متخذين حركة فتح نموذجا لذلك. وسبق أن رفضت فتح رسميا هذا المؤتمر، واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية. كذلك أكدت أن مناقشة هذه القضايا والملفات تتم من خلال التنسيق مع المستويات الرسمية في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. وقالت الحركة في تصريح للناطق باسمها أسامة القواسمي إن «ما يحاول أن يقوم به المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أمر مرفوض، وتدخل في شؤوننا الداخلية، وما ينتج عنه باطل وغير شرعي». وكان نحو 61 شخصية من قطاع غزة تضم نوابا في المجلس التشريعي من حركة فتح، وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني غادروا قطاع غزة يوم السبت الماضي للمشاركة في هذا المؤتمر، وذلك من أصل 135 وجهت إليهم الدعوات للحضور، بينما اعتذرت غالبية المدعوين عن المشاركة في ظل انتقادات حركة فتح له. وتغيب عن المؤتمر الوزير السابق عماد الفالوجي، الذي يرأس «مركز آدم لحوار الحضارات»، وأعلن عن توجهه لمقابلة الرئيس عباس في رام الله. وفي سياق الانتقادات، استنكر النائب في مجلس الشعب المصري الدكتور سمير غطاس استضافة بلاده لهذا المؤتمر، وقال في بيان صدر عنه ونشرته وكالة «سما» المحلية إن المؤتمر يزعم بحث مستقبل القضية الفلسطينية بـ «تمويل مشبوه وبعد إقصاء ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة وحركة فتح». وأضاف «عقد هذا المؤتمر في هذه الظروف يورط مصر الكبيرة العظيمة لصالح الصغار، ويمثل خروجا فظا عن الثوابت الوطنية المصرية التي لم يسجل في كل تاريخها تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية أو انحياز ضد الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني». ودعا النائب غطاس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ «إيقاف هذه المهزلة وصون وحماية المكانة العالية لمصر من هذا العبث، ومن كل الشبهات التي تحيط بهذا المؤتمر». وكانت أنباء قد ذكرت أن المشاركين في المؤتمر أوصوا في اليوم الأول بضرورة «إصلاح حركة فتح: لتكون مقدمة لإصلاح السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولا يخفي كثير من قادة حركة فتح امتعاضهم من استضافة مصر لهذا المؤتمر، في ظل الخلافات القائمة بين الحركة والنائب المفصول محمد دحلان. وفي سياق رفض المؤتمر، عبر الائتلاف الوطني الديمقراطي الذي يضم عددا من فصائل منظمة التحرير وهي جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، عن استهجانه لاستضافة «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، المؤتمر، دون توجيه دعوة رسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل رسمي. وأكدت هذه الفصائل في بيان مشترك أن الدعوة التي تم توجيهها لعدد من الأكاديميين والسياسيين الفلسطينيين دون ممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر «تجاوزاً خطيراً، وتدخلاً سافراً بالشأن الوطني الداخلي». وأعلنت رفضها المسبق لجميع النتائج التي ستتمخض عنه، وطالبت الرئيس السيسي بالتدخل لمنع ما وصفتها بـ «المهزلة»، مع تأكيدها على «عمق العلاقات الإستراتيجية مع مصر العروبة». وسبق لحركة فتح أن حذرت أعضاءها من عواقب المشاركة في مؤتمرات يدعو لها دحلان، ولم يعرف بعد طريقة تعامل الحركة مع من خرجوا للمشاركة، لكن تقارير غير مؤكدة أشارت إلى وجود نية لفصل نواب الحركة الذين خرجوا للمشاركة في المؤتمر، وأن لجنة «التجنح» في الحركة أوصت بهذه الخطوة. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد اتخذت قبل أسبوع، قرارات بفصل قيادات من الصف الثاني من الحركة، منهم من يشغل عضوية المجلس الثوري، ثاني هيئة قيادية في الحركة، وبينهم نواب في المجلس التشريعي، بتهمة «التجنح». وتفاقم الخلاف بين حركة فتح و»تيار دحلان» خلال الفترة الماضية، بعدما رفضت الحركة والرئيس عباس طلبا من اللجنة الرباعية العربية التي تضم كلا من مصر والأردن والسعودية والإمارات، يقضي بعودة دحلان والمفصولين إلى صفوف الحركة. وعقب الطلب العربي أصر الرئيس عباس خلال كلمة له في رام الله على رفض أي تدخلات خارجية، وقال «لا أحد يملي علينا موقفا، ولنتكلم كفلسطينيين وكفى الامتدادات من هنا وهناك». وتلا رفض عودة دحلان لصفوف فتح أن خرج أنصاره في مسيرة في مدينة غزة الخميس قبل الماضي، هتفوا خلالها ضد الرئيس عباس، وأحرقوا صورا له، وهو ما خلق حالة غضب شديدة داخل الحركة التي جددت مبايعتها للرئيس. يشار إلى أن حركة فتح قررت فصل النائب دحلان في حزيران/ يونيو من العام 2011، حيث كان يشغل منصب عضوية اللجنة المركزية، وصادق المجلس الثوري للحركة على القرار، بعد أن وجهت إلى دحلان تهم جنائية ومالية.

مسؤولو فتح في أوروبا يهاجمون مؤتمر «العين السخنة» ويدعون السيسي لـ «وقف المهزلة» ورفع الغطاء عنه

أشرف الهور