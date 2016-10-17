﻿نشطاء يطلقون عريضة رقمية مفتوحة للمطالبة بإطلاق سجينات مغربيات في السعودية

الرباط – «القدس العربي»: أطلق نشطاء حقوقيون مغاربة عريضة رقمية مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح مئات السجينات المغربيات بالسجون السعودية ضحايا عقود العمل المشبوهة.

وجاء في نص العريضة التي أطلقها النشطاء على الموقع العالمي من أجل التغيير change.org «بعد التعاطف العارم مع ما أصبح يعرف بقضية «لمياء» المغربية التي حررت من سجون المملكة السعودية وعانقت التراب الوطني الأم بتدخل ملكي مغربي، لوحظ انه لا زالت تقبع بتلك السجون مئات المغربيات ضحايا عقود العمل المشبوهة»

وكانت المغربية لمياء قد اطلقت نداء اثناء وجودها في السجن السعودي لاطلاق سراحها كونها تعرضت للسجن ظلماً وأطلق سراحها وعادت للمغرب في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد ان تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس. وطالب الموقعون على العريضة الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية من وزارة الخارجية ووزارة الجالية، وزارة التشغيل، البرلمان بمجلسيه، مجلس الجالية، المجلس الوطني لحقوق الانسان بتحمل كامل المسؤولية واتخاد التدابير اللازمة للحد من معاناة الجالية المغربية في المملكة السعودية ودول الخليج.

ودعا النشطاء الحكومة المغربية إلى مراجعة وتقنين فصول وبنود مدونة الشغل الخاصة بعقود العمل بين المغاربة ومشغليهم بالمملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج، وذلك لحفظ كرامة المهاجر والمهاجرة المغربية وكرامة كل المغاربة أينما حلّوا.