﻿سجناء حادث «ضربة الوزير بحذاء» في موريتانيا يحتجون على المعاملة

نواكشوط ـ «القدس العربي»: احتج شبان حركة 25 فبراير (معارضة غير مرخص لها)، الذين يقضون منذ آب/أغسطس الماضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات، إثر هتافهم ضد حكم صدر بحق الصحافي الشيخ باي قاذف الوزير بالحذاء، احتج هؤلاء الشبان في بيان وزعوه أمس من داخل عنابر سجنهم، على سوء المعاملة التي يتلقونها من إدارة السجن.

وأكد الشبان وهم جمال ولد حمود حامد ولد بلال المصطفى محمد مولود، في بيانهم «أنه منذ اعتقالنا يوم 14/07/2016 من قبل قوات قمع الجنرال على خلفية احتجاجهم على الحكم الجائر في حق المناضل الشيخ باي ولد الشيخ محمد، ونحن نعاني من ظروف بالغة السوء، بدءاً من مفوضية الشرطة، وزنزانتها القذرة إلى السجن المدني بلكصر الذي تتجلى فيه الوحشية بأبشع صورها وتنتهك فيه حرمة القوانين التي تضمن للسجين كرامته وتصون حقوقه».

«وبعدما كابدناه من معاملة قاسية داخل السجن والزج المتكرر بنا داخل الزنزانات الإنفرادية، يضيف البيان، نعاني اليوم من ظروف العيش التعيسة داخل العنبر 2 ، فقد تم تحويلنا عنوة إلى العنبر 9 حيث تكثر الأوساخ و ينتشر البعوض الذي تسبب في إصابة بعضنا بحمى الملاريا وإصابة البعض الآخر بحساسية في الجلد كادت أن تكون مزمنة».

«إننا نحن الشباب المعتقلين، يتابع البيان، نعبر عن رفضنا لهذه المعاملة غير القانونية التي يعاملنا بها سجانو نظام العسكر، وما حادثة الضابط المشرف على السجن ببعيدة حيث دخلنا على إثرها في إضراب عن الطعام لمدة خمسة أيام، يومين منها داخل زنزانات انفرادية، وقد أشعرنا إدارة السجن بظروف اعتقالنا واحتجاجنا على سوء المعاملة، ولم نكتف بذلك فكتبنا إلى المسير رسالة موجهة إلى مدير السجون طالبنا فيها بتحويلنا إلى العنبر 8 حيث الظروف أقل سوءاً هناك ولم نتلق جواباً بعد».

وطالب الشبان المعتقلون «السلطات المسؤولة عن السجن بتحويلهم إلى العنبر 8 مع فتح الزيارة أمام الأهل والأصدقاء بدون شبابيك والسماح لهم بممارسة الرياضة».

كما طالب الشبان «بتوفير ظروف مناسبة للسجناء عموماً ولهم كسجناء رأي خصوصا، بالإضافة إلى تحسين خدمات النقطة الصحية وتجهيزها»، محملين في بيانهم «السلطات المعنية المسؤولية التامة عن سلامتهم».

وجدد الشبان «تمسكهم بالنضال السلمي، مع بقاء كافة الخيارات مفتوحة، هاتفين بسقوط ما سموه «حكم العسكر» وبالحرية للمناضل الشيخ باي (راشق الوزير بالحذاء) وبالحكم الصادر في حقه الذي وصفوه بـ«الباطل والجائر».

وكان خمسة شبان من نشطاء حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة، قد هتفوا ضد القضاة تضامنا مع الصحافي الشيخ باي قاذف الوزير بالحذاء أثناء قراءة الحكم الصادر بحقه مستهل آب/أغسطس الماضي والقاضي بثلاث سنوات سجن نافذة.

وقضت محكمة الجنح بسجن ثلاثة من نشطاء حركة 25 فبراير ثلاث سنوات نافذة بتهمة إهانة القضاء، وبسجن ناشطين آخرين بسنتي سجن مع وقف التنفيذ بتهمة تعطيل عمل مرفق حكومي.

وهتف محمد سالم والمصطفى ولد محمد مولود وحامد ولد بلال، النشطاء في حركة «25 فبراير» ضد القضاة في جلسة محاكمة الشيخ باي قاذف الوزير، واعتبروا الحكم الصادر بحقه، حكماً ظالماً وغير عادل، أما وجاهة ولد الأدهم وصلاح ولد حدمين الناشطان في الحركة فقد اقتحما برنامجاً تلفزيونياً مباشراً للقناة الرسمية وطالبوا في هتافات أربكت البرنامج، بالإفراج عن رفاقهم المعتقلين.