﻿خطيبة محمد عساف السابقة في «الجزيرة» لتقديم برنامج صباحي

الدوحة ـ «القدس العربي»: رسميا التحقت خطيبة محمد عساف السابقة الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي بقناة «الجزيرة» القطرية لتنضم لفريق تقديم البرنامج الصباحي الجديد، الذي تستعد المحطة لبثه مع إطلاق حلتها الجديدة بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها إلى جانب عدد من الوجوه الشابة من قطر والجزائر وتونس.

ووصلت الإعلامية التي تركت القناة الفلسطينية التي كانت تقدم فيها برنامجا صباحيا يوميا، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وشرعت في تنفيذ الحلقات التجريبية التي يعكف القائمون على المحطة على تحضيرها تمهيدا للبث المباشر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم تشر لينا إلى خبر انضمامها إلى قائمة نجوم ومذيعي «الجزيرة» في صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بمتابعة واسعة من عجبيها الذين تتفاعل معهم بشكل دائم.

وانضمت إلى أسرة البرنامج الصباحي الإعلامية القطرية أسماء الحمادي الوافدة الجديدة من تلفزيون قطر، حيث كانت تقدم برنامج «في الضحى» لتكون الوجه الخليجي الجديد الملتحق حديثا بمحطة «الجزيرة».

ويتشكل طاقم تقديم البرنامج الصباحي الجديد من مذيعين ومذيعات من عدة جنسيات. وإلى جانب الفلسطينية لينا، والقطرية الحمادي سيشارك في التقديم الجزائر مراد بوعلام الله والتونسية حنان القادمة من قناـة «الـعربية» من مـقرها الرئـيس في دبي.

وتراهن إدارة أخبار المحطة القطرية على تطعيم كوادرها بوجوه جديدة خصوصا من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من شهرتهم وتحقيق توسع في قاعدة جماهيرها وتحديدا لاستقطاب فئات جديدة لم تكن إلى وقت قريب تستهويهم بأخبارها وقالبها الجاد.

واهتم المشرفون بالإعلامية الفلسطينية، التي سرقت الأضواء بقصة ارتباطها ثم انفصالها لاحقا عن نجم «أراب أيدول»، مواطنها محمد عساف، حيث تم التأكد من أدائها في الشاشة بعد أن خضعت لاختبارات عدة وأدت تجارب حتى تقترب من الصورة التي ترغب «الجزيرة» من الظهور بها مطلع الشهر المقبل.

كما سعى القائمون على إدارة الأخبار إلى التنويع في الوجوه التي ستقدم البرنامج الصباحي وجلهم لديهم خبرة في مجال تقديم مثل هذه البرامج وسبق لهم أن خاضوا التجربة.